“En el top de la gastronomía”: Dina Boluarte saluda victoria del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai

La presidente de la República, Dina Boluarte, se pronunció desde Lambayeque sobre la victoria del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai. La jefa de Estado destacó que con "unidad" se pueden "conseguir muchos triunfos" y "seguir marcando historia" a nivel internacional.

"Quiero felicitar la muestra de unidad de todos los peruanos y de todas las peruanas que han hecho posible que nuestro pan con chicharrón sea reconocido como el mejor desayuno del mundo. ¡Aplausos para nuestro pan con chicharrón!", declaró durante el lanzamiento del terminal portuario multipropósito de Eten, en la región Lambayeque.

"Un desayuno nutritivo, pero cargado de amor, de cariño; donde tantas mujeres, jóvenes y varones, han tenido a ese delicioso chicharrón como un emprendimiento más para sacar adelante a sus familias. Y hoy ha sido galardonado como nuestro plato en el top de la gastronomía mundial: el pan con chicharrón peruano", mencionó.

Dina Boluarte estuvo acompañada de los ministros de Transportes, Carlos Sandoval; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury; y de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León. Asimismo, estuvieron presentes las autoridades regionales y nacionales.

Dina Boluarte saluda triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayuno de Ibai | Fuente: RPP

"¡El Perú es clave, campeón e inigualable!"

En tanto, la Presidencia del Perú, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), celebró que el pan con chicharrón se consagrarse campeón ante la arepa venezolana en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.

"¡El Perú es clave, campeón e inigualable! Nuestra gastronomía es cultura, tradición peruana e ingrediente importante de nuestro desarrollo económico. Una vez más queda demostrado que nuestra sazón es única en el mundo".

También se pronunció el Ministerio de Economía y Finanzas en sus redes, en donde destacaron que "el chicharrón mueve S/ 244 millones al año y fortalece nuestra economía".

La competencia gastronómica, lanzada el 18 de agosto por el streamer español Ibai Llanos, generó gran repercusión en los países participantes, despertando el interés de medios de comunicación, personajes públicos e, incluso, autoridades gubernamentales.

Votaciones finales

Perú – Pan con chicharrón

Instagram: 50% de los votos, equivalente a 4,9 millones

TikTok: 6,5 millones de votos

YouTube: 1,4 millones de votos

Venezuela – Arepa reina pepiada

Instagram: 50% de votos, equivalente a 4.9 millones

TikTok: 6,4 millones de votos

YouTube: 1,3 millones de votos