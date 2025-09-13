Últimas Noticias
“En el top de la gastronomía”: Dina Boluarte saluda victoria del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai

Dina Boluarte.
Dina Boluarte. | Fuente: Presidencia
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La mandataria destacó que el pan con chicharrón es “un desayuno nutritivo pero cargado de amor, de cariño”.

Gobierno
La presidente de la República, Dina Boluarte, se pronunció desde Lambayeque sobre la victoria del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai. La jefa de Estado destacó que con "unidad" se pueden "conseguir muchos triunfos" y "seguir marcando historia" a nivel internacional.

"Quiero felicitar la muestra de unidad de todos los peruanos y de todas las peruanas que han hecho posible que nuestro pan con chicharrón sea reconocido como el mejor desayuno del mundo. ¡Aplausos para nuestro pan con chicharrón!", declaró durante el lanzamiento del terminal portuario multipropósito de Eten, en la región Lambayeque.

"Un desayuno nutritivo, pero cargado de amor, de cariño; donde tantas mujeres, jóvenes y varones, han tenido a ese delicioso chicharrón como un emprendimiento más para sacar adelante a sus familias. Y hoy ha sido galardonado como nuestro plato en el top de la gastronomía mundial: el pan con chicharrón peruano", mencionó.

Dina Boluarte estuvo acompañada de los ministros de Transportes, Carlos Sandoval; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury; y de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León. Asimismo, estuvieron presentes las autoridades regionales y nacionales.

Dina Boluarte saluda triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayuno de Ibai
Dina Boluarte saluda triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayuno de Ibai | Fuente: RPP

"¡El Perú es clave, campeón e inigualable!"

En tanto, la Presidencia del Perú, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), celebró que el pan con chicharrón se consagrarse campeón ante la arepa venezolana en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.

"¡El Perú es clave, campeón e inigualable! Nuestra gastronomía es cultura, tradición peruana e ingrediente importante de nuestro desarrollo económico. Una vez más queda demostrado que nuestra sazón es única en el mundo".

También se pronunció el Ministerio de Economía y Finanzas en sus redes, en donde destacaron que "el chicharrón mueve S/ 244 millones al año y fortalece nuestra economía".

La competencia gastronómica, lanzada el 18 de agosto por el streamer español Ibai Llanos, generó gran repercusión en los países participantes, despertando el interés de medios de comunicación, personajes públicos e, incluso, autoridades gubernamentales.

Votaciones finales

Perú – Pan con chicharrón

Instagram: 50% de los votos, equivalente a 4,9 millones
TikTok: 6,5 millones de votos
YouTube: 1,4 millones de votos

Venezuela – Arepa reina pepiada

Instagram: 50% de votos, equivalente a 4.9 millones
TikTok: 6,4 millones de votos
YouTube: 1,3 millones de votos

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
Ibai pan con chicharron Presidencia Perú

