Natalia Salas revela que será inducida a una menopausia temprana para combatir el cáncer. | Fuente: Instagram

Natalia Salas se recupera de la mastectomía a la que fue sometida luego de ser diagnosticada con cáncer de mama. Por tratarse de una enfermedad hormonal, la actriz deberá ser inducida a la menopausia para recibir quimioterapia como parte de su tratamiento.

Sin embargo, este procedimiento médico ha privado su deseo de volver a convertirse en madre; así lo confirmó a sus seguidores en su cuenta de Instagram, luego de ser consultada sobre la posibilidad de tener un segundo bebé.

"Me tienen que inducir a la menopausia para darme el tratamiento. Como este cáncer es hormonal, debo dejar de producir hormonas mientras recibo el tratamiento. Como en 7 o 10 años, y ya no la hago. Así que Leandro será hijo único", respondió.

Salas fue dada de alta el último martes y ya se encuentra en su casa, según dio a conocer a través de sus redes sociales, donde además detalló cuál es su actual estado de salud.

"Ya estoy en mi casa bien vendada. Como me han puesto un expansor que ya les contaré, si estornudo fuerte me duele. Felizmente, estoy con mis pastillas para controlar el dolor. Todo está marchando muy bien, el mastólogo me ha dicho que soy una campeona", expresó.

Así fue su diagnóstico

La actriz Natalia Salas recurrió a sus redes sociales para anunciar que le diagnosticaron cáncer de mama. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete dio más detalles sobre su padecimiento.

Todo empezó, según dijo, tras presentar un sangrado en medio del destete de su bebé. En julio, decidió pasar por una resonancia, donde le hallaron un nódulo en la mama izquierda.

Su siguiente visita fue al mastólogo; sin embargo, el especialista le dijo que su diagnóstico no era grave y podía prescindir de hacerse una biopsia. Entonces, su madre y su amiga Anahí de Cárdenas le sugirieron que buscara "una segunda opinión".

Con el resultado de la biopsia en la mano, quien fuera Andrea Aguilar en 'Al fondo hay sitio', señaló: "Es cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico". Luego, añadió: "Tengo que hacer una mastectomía general".

"Yo no quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no, yo el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos, porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo... ", indicó.

"Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso", añadió Natalia Salas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.