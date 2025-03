"Un caballero no tiene memoria": Nicola Porcella habla de calificación de Shirley Arica en 'El valor de la verdad'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicola Porcella respondió a la revelación íntima contada por Shirley Arica sobre él en el programa El valor de la verdad el último domingo 16 de marzo. El conductor peruano, radicado en México, no tuvo reparos en hablar sobre la calificación de la modelo quien aseguró que Nicola tiene un "17" en su rendimiento sexual.

Fue durante una transmisión vía streaming que el exintegrante de Esto es guerra tomó a gracia lo contado por Arica. "¿Qué todas pueden conmigo?", comenzó diciendo entre risas el también modelo nacional.

Seguidamente, Nicola Porcella mencionó que no hablará sobre el tema ya que lo sucedido con Shirley Arica fue "hace mucho tiempo". "Un caballero no tiene memoria. Qué digan lo que digan, yo no hablo de esos temas, Eso fue hace tiempo, hace mucho", sostuvo.

Por otro lado, Porcella no dejó pasar desapercibida la alta calificación que le dio Shirley Arica por encima de Jefferson Farfán, Jean Deza y Diego Chávarri. "¿Pero 17 de nota? No estoy tan mal", bromeó el también actor asegurando que no hablará más sobre lo sucedido.

Desde México, Nicola Porcella respondió a la revelación íntima ocurrida con Shirley Arica. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

¿Qué dijo Shirley Arica sobre Nicola Porcella?

Shirley Arica respondió de manera positiva a la pregunta de si tuvo un "choque y fuga" con Nicola Porcella. La popular 'Chica realidad' recordó que tuvo un encuentro íntimo con el excapitán de Las Cobras.

“Nicola es más fácil que la tabla del uno. ¿Quién no se ha hecho a Nicola? Lo conozco hace muchos años", mencionó Arica. No obstante, aclaró que al comienzo no tuvo una buena impresión de Porcella ya que alguna vez la ofendió con un insulto racista.

"Cuando lo conocí no nos llevábamos muy bien. Saliendo de una discoteca en Larcomar, él pasaba en un auto y me dijo que subiera. No éramos amigos, entonces le dije que no. Y me dijo: ‘cállate, chola de mi****’. Me quedé en shock, desde allí lo odié para toda mi vida", expresó la modelo.

Pese al agravio de Nicola Porcella, Arica puntualizó que después pudieron llevarse mejor. "Pasó el tiempo, me lo volví a cruzar, nos presentaron de nuevo y nos llevamos súper bien. Empezamos a salir en grupo. Él siempre me 'gileaba', hasta que un día pasó", dijo.

Shirley Arica ganó 50 mil soles tras responder las 21 preguntas en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

¿Cuáles son las preguntas que respondió Shirley Arica en El valor de la verdad?

1. ¿Estuviste en una encerrona con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula?

Sí (Verdad)

2. ¿Amenazaste a Christian Cueva con romper su auto?

Sí (Verdad)

3. ¿Dormías en la habitación de Jefferson Farfán?

Sí (Verdad)

4. ¿Le regalaste rosas azules a Jeffersón Farfán?

Sí (Verdad)

5. ¿Te reclamó Jefferson Farfán por su polera Gucci?

Sí (Verdad)

6. ¿Sufriste de un 'mal de amores' por Diego Chávarri?

Sí (Verdad)

7. ¿Te rompió la cabeza Jean Deza?

Sí (Verdad)

8. ¿Te fue infiel Jean Deza con Jossmery Toledo?

Sí (Verdad)

9. ¿Te besó Christian Domínguez?

Sí (Verdad)

10. ¿Tuviste un 'choque y fuga' con Nicola Porcella?

Sí (Verdad)

11. ¿Te cortaste los brazos por tu enamorado?

Sí (Verdad)

12. ¿Tienes problemas con el alcohol?

No (Verdad)

13. ¿Han sido tóxicas todas tus relaciones?

Sí (Verdad)

14. ¿Te anuló un pasaje Reimond Manco porque no tuviste relaciones con él?

Sí (Verdad)

15. ¿Intentaron abusar de ti cuando eras niña?

Sí (Verdad)

16. ¿Te abandonó tu padre a los ocho años?

Sí (Verdad)

17. ¿Te robabas panes de supermercado?

Sí (Verdad)

18. ¿Perteneciste a una banda criminal?

No (Verdad)

19. ¿Sufriste tocamientos indebidos en la carceleta?

Sí (Verdad)

20. ¿Hiciste un trío con Gabriela Herrera?

No (Verdad)

21. ¿Te enamoraste de Jefferson Farfán?

*No respondió, tocaron el botón rojo.

Pregunta de repuesto: ¿Te ofrecieron 50 mil soles a cambio de sexo?

Sí (Verdad)

