Natalie Vértiz reveló que su madre logró superar la COVID-19 tras días complicados. | Fuente: Instagram / Natalie Vértiz

La conductora de televisión Natalie Vértiz confesó que su madre Patricia González contrajo la COVID-19, aunque actualmente se encuentra ya recuperada. Según la exreina de belleza, fueron días complicados para su mamá y la familia.

"Muchos no saben, pero mi mamá hace poco salió del COVID-19 y no es algo que yo haya hablado en mis redes sociales, pero sí estuve con mucho miedo", señaló la presentadora en el programa "Estás en todas" luego de recibir un saludo de su propia progenitora por el Día de la Madre.

Emocionada hasta no poder contener las lágrimas, Natalie Vértiz afirmó que ella pensaba "que todo iba a estar bien". "Pero uno no tiene idea, porque no sabe lo que pueda pasar", señaló. Sin embargo, la fortaleza de su madre le dejó una lección de vida que no pudo dejar de compartir.

"Es una mujer fuerte, que te enseña a ser fuerte, es súper difícil enseñarle eso a los hijos. Te amo, mamá, gracias por siempre estar ahí, porque tú eres lo más importante de este mundo después de mis hijitos y mi familia. Agradezco que estés en mi vida y que hayas podido superar este momento tan difícil", concluyó.

En la dulce espera

Como se recuerda, a fines de febrero, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi anunciaron que se volverían a convertir en padres en el programa “Estás en todas”. “Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga nos estaba delatando”, indicó la dupla de ‘Choca’ Mandros en ese entonces.

Y en marzo pasado, la pareja reveló el sexo de su próximo bebé, también en dicho espacio televisivo. Aquella vez, cortaron una torta que podía mostrar dos colores: rosado si era una niña y celeste, un niño. Ambos se emocionaron al confirmar que tendrán un varón.

“¡Es un niño!”, anunció ‘Choca’ Mandros cuando Yaco Eskenazi partió el pastel a la mitad. “Tendrán un niñito hermoso, el color es celeste”, expresó a los dos padres. Y Natalie Vértiz agregó: “Es un hombrecito y estamos súper contentos. El más feliz es Liam porque va a tener un compañero”.

