Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi anuncian que esperan su segundo bebé. | Fuente: Instagram

¡Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi serán padres nuevamente! Así lo dio a conocer la conductora de televisión en la más reciente emisión del programa “Estás en todas” con un anuncio especial en compañía de su esposo. “Me moría por gritar esta noticia”, dijo muy emocionada por la espera de su segundo bebé.

Tras especulaciones sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia, Natalie Vértiz confirmó su segundo embarazo y aseguró que no se siente tan insegura como la primera vez, cuando nació su hijo Liam. Ella y su pareja Yaco Eskenazi querían mantener la buena noticia en privado, pero su abultado vientre es cada día más notorio.

“A diferencia de mi primera vez embarazada con Liam, que estaba muy nerviosa, era un mundo nuevo para mí, este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga nos estaba delatando”, indicó la presentadora de televisión.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se convertirán en padres por segunda vez. | Fuente: Instagram

“Estamos saltando de felicidad”

En exclusiva para “Estás en todas”, la conductora Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi revelaron por fin que agrandarán la familia con otro bebé. Ambos están muy contentos por la llegada de su próximo hijo e, incluso, compartieron el momento en que vieron la primera ecografía.

Ante la atenta mirada de Eskenazi, la modelo peruana se puso de pie durante la transmisión para mostrar el crecimiento que ha tenido su vientre en estas últimas semanas. “Pancita chiquita pero que late a mil, que está creciendo con mucho amor, es un bebé saludable que era lo más importante para nosotros”, continuó en su mensaje para el público.

¿Será niño o niña? De momento, no conocen el sexo de su bebé. “Todavía no sabemos qué es… Por eso no lo decimos, pero lo que sí les podemos decir es que estamos saltando en un pie de la felicidad y que llegó en el momento en el que tenía que llegar”, agregó Vértiz.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.