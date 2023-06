Andrés Wiese y Nataniel Sánchez se juntan y emocionan a fans de 'Al Fondo Hay Sitio'

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez se volvieron a juntar y generaron diversas reacciones entre los fanáticos de la serie de televisión ‘Al Fondo Hay Sitio’. En efecto, ambos actores lucieron una sonrisa y se abrazaron tras reencontrarse en la ciudad de Barcelona, España, donde vive la actriz que interpretó a Fernanda de las Casas.

Fue Andres Wiese, quien, mediante su cuenta de Instagram, publicó las fotografías del reencuentro entre ambos actores, quienes se veían muy contentos de volver a verse luego de integrar por más de siete años a ‘La familia Maldini’ en la serie emitida por América Televisión.

“Hermanos para siempre, te adoro Nataniel Sánchez. Te quiero monga”, escribió el intérprete de Nicolás de las Casas junto a tres fotos que acompañaban su publicación de este jueves 1 de junio.

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez interpretaron a Nicolas y Fernanda de las Casas en la serie de televisión 'Al Fondo Hay Sitio'. | Fuente: America Televisión

Fans de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se emocionan con fotografía

Por otro lado, diversos usuarios y seguidores de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ comentaron la publicación del famoso ‘Ricolás’.

“La serie está aburrida, no es lo mismo sin ustedes”, “Los verdaderos ‘maldinis’”, “Este dúo está inmortalizado en toda la historia de la televisión peruana”, “Me llena de alegría y esperanza esta foto”, “El ‘Ricolás’ y la hija de ‘Chucky’, se les extraña”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos.

Otra reacción que no pasó desapercibida fue la del actor Erick Elera, quien actualmente actúa en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Pues el famoso ‘cara de pez' mandó emoticones de aplausos mostrando su aprobación a la fotografía de Nicolás y Fernanda.

Nataniel Sánchez descartó regresar como Fernanda de las Casas

Anteriormente, Nataniel Sánchez cerró la posibilidad de volver a actuar en el papel de Fernanda de las Casas en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Previo al regreso de la temporada 9 de la serie, Sánchez aseguró que no regresaría a la serie “aunque le ofrezcan un millón de dólares”.

“Gracias a dios terminó y no tengo que pasar por el proceso incómodo de me diga que me quede o renegocien el contrato, pues estamos hablando de un tema económico, una estadía económica (...) No se trata de plata, sino de que no quiero seguir”, manifestó al programa digital La banca el 2022.