"Nadie tiene derecho de hacernos daño": Nataniel Sánchez revela que prefiere mantenerse alejada de su papá

Después de su regreso a Perú, Nataniel Sánchez ha estado despejando dudas sobre su regreso a Al fondo hay sitio; sin embargo, también habló sobre la relación que tiene con su padre, de quien, según dijo, prefiere mantenerse alejada.

“Mi papá no debió ser papá, por supuesto que no. Yo no tengo relación con mi papá hace muchos años ya, ya estaba en la tele. Yo decidí no tener relación con mi papá porque mi papá no se relacionaba conmigo de manera sana, y yo aprendí que nadie tiene derecho a hacernos daño, ni siquiera nuestros padres”, dijo.

De esta manera, Nataniel Sánchez aseguró que no tiene nada que ver con su padre, y negó que la haya maltratado, simplemente, no le hacía bien ese vínculo que mantenía con él.

“Mi papá no me tocaba, pero la manera de vincularse, yo sé que él hizo lo que pudo. Los amo, ya los perdoné, pero mi papá seguirá haciendo sus cosas a su manera. No le viene bien a mi vida. Entonces, yo decidí dar un paso al costado. Hace seis años, creo, antes de irme a España (...) Yo llevo 12 años de terapia, trabajando, venimos con la idea de que es tu papá y mamá, y eso es a muerte: y si te maltratan tú aguantas, pues no. Yo me he perdonado, yo no elegí esto. Yo necesito mi bienestar, quiero mi armonía”, aseguró la actriz en el podcast La Linares.

Nataniel Sánchez se lanza como cantante

Nataniel Sánchez anunció su debut como cantante con el lanzamiento del tema Soy yo la que te dice adiós. Esta propuesta marca un hito importante en la carrera de la recordada actriz de Al fondo hay sitio, quien ha mantenido a sus seguidores en vilo con pistas sobre este proyecto.

Con la canción, una bachata cargada de emotividad, Nataniel quiere transmitir "un mensaje de despedida hacia relaciones tóxicas y poco saludables". Este trabajo es fruto de una colaboración con el sello discográfico Apolo Récords, bajo el liderazgo de Daniel Zenteno Ladrón de Guevara.

Compuesta por la propia Nataniel Sánchez, Daniel de Guevara y Jorge Cuba, Soy yo la que te dice adiós fue producida y mezclada en los estudios de Dch Music. El proceso de masterización estuvo a cargo de Lewis Picket en Miami, conocido por su trabajo con artistas internacionales de renombre. La canción también cuenta con las colaboraciones de Hansel Sax en el saxofón y Okelis en el bajo.

Su gran amistad con Andrés Wiese

En diciembre de 2023, Nataniel Sánchez sorprendió a sus fanáticos al reunirse en Barcelona con el actor Andrés Wiese, quien interpretó a su hermano 'Nicolás de las Casas' en la teleserie Al fondo hay sitio. Andrés compartió las imágenes del reencuentro en su cuenta de Instagram, donde se les ve sonriendo y abrazados. "Hermanos para siempre, te adoro Nataniel Sánchez. Te quiero", escribió Wiese junto a tres fotos que acompañaban la publicación.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que los actores se reúnen fuera de las pantallas y demuestran que tienen una gran amistad tras su participación en la serie.

Por otro lado, diversos usuarios y seguidores de la serie Al fondo hay sitio comentaron la publicación del famoso ‘Ricolás’. “La serie está aburrida, no es lo mismo sin ustedes”, “Los verdaderos ‘maldinis’”, “Este dúo está inmortalizado en toda la historia de la televisión peruana”, “Me llena de alegría y esperanza esta foto”, “El ‘Ricolás’ y la hija de ‘Chucky’, se les extraña”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos.

