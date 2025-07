Nelly Rossinelli: 'El Gran Chef Famosos', Giacomo Bocchio, su primer libro y su próximo programa [ENTREVISTA]

RPP conversó con Nelly Rossinelli sobre la publicación de su primer libro, Las recetas de mi vida, y el inicio de una nueva etapa en la televisión. Esta es la entrevista.

“Estas son Las recetas de mi vida”, nos dice Nelly Rossinelli con una sonrisa brillante y los ojos emocionados, mientras sostiene un ejemplar de su primer libro, que lleva justamente ese nombre.

El camino hasta aquí ha sido largo: son 30 años cocinando, dos años intensos en televisión y muchísimo contenido en redes sociales que la han convertido, rápidamente, en una figura querida de la pantalla chica. “Nunca pensé en la cocina como una carrera. Yo no quería cocinar para 100 personas en un restaurante; quería cocinar para mi familia”, afirma en una entrevista con RPP.

Este es mucho más que un recetario: es una recopilación de recuerdos, sabores e historias que la han marcado desde su infancia. Lo presentará este sábado 19 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima, a las 6 p.m., acompañada de su amigo y excompañero de El Gran Chef Famosos, Giacomo Bocchio.

La cocina como legado

Las recetas de mi vida reúne 75 platillos que Nelly ha cocinado a lo largo de los años: muchos aprendidos de su familia, otros inspirados en la selva y la sierra del Perú, y todos compartidos primero con sus seguidores en redes. “Son recetas que me han acompañado toda la vida, desde niña. Los platos que más me gustan, los que preparaban en casa… hay de todo un poco”, explica.

Cuando Nelly piensa en su infancia, el recuerdo la lleva directo a la mesa familiar: la pachamanca que su papá cocinaba por su cumpleaños o los juanes y patarashcas de su mamá. De todos los platos, uno de sus favoritos es precisamente la patarashca, un clásico amazónico que le gusta preparar en casa. “Ese picadillo, ese envoltorio en hoja y el sabor ahumado... me encanta”, confiesa.

Hoy sus hijos no han heredado del todo su pasión por la cocina, pero sí saben defenderse. “El mayor se prepara una sopita o una tortilla en la noche. No lo veo preparando pasta o una pachamanca. El menor me sigue a todos lados, pero aún no sé si tiene esa pasión por la cocina, como yo, que quería estar metida en el fogón, moviendo la olla con mi mamá y mis tías”, comenta.

El final de El Gran Chef Famosos

Aunque muchos la conocieron por El Gran Chef Famosos, Nelly debutó en televisión a los 18 años, en el programa Hola Chola. Luego trabajó 20 años en aviación y estudió administración, pero nunca dejó de cocinar. “Los domingos, que era mi día libre, cocinaba seis platos para invitar a mi familia. Me decían: ‘¿qué haces un domingo ocho horas en la cocina?’, pero yo lo disfrutaba”, recuerda.

Sobre su paso por el reality de cocina, solo tiene palabras de gratitud. “La televisión me ha dado muchísimo. Me ha permitido cumplir sueños que ni siquiera había imaginado: el cariño del público, oportunidades para mí, para mi familia, este libro; que mis hijos vean a su madre lograr sus sueños y que se motiven a ir por los suyos… No hay nada que haya sido negativo”.

Sin embargo, confiesa que encontrarse tan cerca de cerrar esa etapa, luego de 15 temporadas al aire, le genera emociones encontradas. “Mucha nostalgia, sobre todo por todo lo que vivimos. Bastante gratitud y pena, porque se acaba. Pero todo tiene una etapa en la vida. Yo solo puedo tener gratitud por este programa espectacular que me ha dado tantas oportunidades”.

Amigos en las buenas y en las malas

El libro no habría sido posible sin el empuje de su esposo, Gerson Rossinelli, y el consejo del chef Giacomo Bocchio, quien conformó el jurado de El Gran Chef Famosos durante once temporadas junto a Nelly y Javier Masías. “Giacomo es una persona muy generosa con su conocimiento. Me dijo que me enfoque en la comida casera, en los platos regionales, me dio las pautas”, comenta.

Aunque reconoce que las personalidades del jurado eran distintas y que algunas posturas generaron polémica, Nelly prefiere enfocarse en el lado humano. “Tenemos diferentes opiniones, pero yo me quedo con lo bueno de las personas. Puedo no estar de acuerdo con algo, pero eso no va a hacer que deje de querer a mis amigos”.

Agrega: “Creo que Giacomo tiene una personalidad muy marcada. Es cristiano, está aferrado a ciertos valores. Javier, por otro lado, también tiene otros pensamientos con los que yo no estoy muy alineada, pero igual siempre lo he apoyado. Los amigos están en las buenas y en las malas. Los dos son mis amigos, yo conozco el lado bueno de ambos, con ese lado me quedo”.

El inicio de una nueva etapa con ¿Cuál es tu pedido?

Aunque El Gran Chef Famosos está por terminar, Nelly Rossinelli sigue apostando por la televisión. Ya tiene confirmado ¿Cuál es tu pedido?, un nuevo proyecto gastronómico en camino, del que aún no puede revelar muchos detalles y que se estrenará el lunes 18 de agosto por Latina. “Todavía está en incubadora, pero está hecho con mucho cariño”, adelanta.

“Aún no me la creo. Será mucho más pequeño que El Gran Chef. Estamos en eso, pero todavía no hemos grabado nada ni ensayado”, agrega con cautela. “Las cosas en televisión son así: dos días antes te dicen que habrá una conferencia anunciando una nueva temporada. Tienes que planificar tu vida así, acostumbrarte a la volatilidad de la televisión”.

Mientras tanto, se alista para presentar su primer libro, editado por Planeta, una ventana a su propia historia. En la portada aparece con uno de sus platos favoritos: un delicioso arroz con pollo, acompañado de papa sancochada y salsa a la huancaína. Además, cada fotografía muestra su colección personal de vajilla: “Así como algunos coleccionan carteras, yo colecciono platos y ollas”, bromea.

Nelly Rossinelli presentará 'Las recetas de mi vida' el sábado 19 de julio a las 6 p.m. en el Auditorio Blanca Varela de la FIL Lima 2025.Fuente: Editorial Planeta

