Néstor Villanueva y la comprometedora pregunta sobre Flor Polo que esquivó en 'El valor de la verdad'

El cantante se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz y habló de su matrimonio con Flor Polo, de Susy Díaz y de otros momentos dolorosos de su vida.

“Quiero responder todas las preguntas, voy a contar toda mi verdad”, dijo Néstor Villanueva al iniciar su participación este domingo en El valor de la verdad. El cantante de cumbia, recordado por su relación con Flor Polo, se sentó en el temido sillón rojo de Beto Ortiz para repasar pasajes dolorosos de su matrimonio, tensiones con Susy Díaz y experiencias personales difíciles. Sin embargo, hubo una pregunta clave que no respondió.

La primera interrogante fue directa: “¿Te arrepientes de haberle sido infiel a Flor?”. Néstor negó tajantemente. “Se dijeron tantas cosas de que supuestamente fui infiel, pero en realidad no lo fui. He respetado a mi familia, he luchado hasta el último por conservarla, pero lamentablemente no se dio”, sostuvo.

Luego, llegaron más consultas relacionadas con su matrimonio con Flor, que llegó a su fin en 2022 tras doce años juntos. Villanueva respondió afirmativamente a preguntas como: “¿Crees que Flor utiliza a tus hijos en tu contra?” y “¿Eras mantenido por tu esposa Flor?”. También hubo espacio para hablar de la madre de Flor, Susy Díaz, con preguntas como: “¿Investigó Susy Díaz si tenías otra familia?”, “¿Manipula Susy a Flor?” y, una de las más sensibles: “¿Sufrió tu padre de parálisis facial a causa de las acusaciones de Susy?”.

¿Alguna vez golpeaste a Flor?

La pregunta número 18 marcó el momento más tenso de la noche: “¿Alguna vez golpeaste a Flor?”. Antes de que Néstor pudiera responder, su amigo y cineasta Alejandro Nieto Polo, ubicado en el sillón blanco, presionó el botón rojo para evitar que lo hiciera.

“Sabes que el riesgo de que presionen el botón en una pregunta clave es que probablemente la gente saque conclusiones apresuradas, pero ya está hecho”, comentó Beto Ortiz antes de formular la pregunta de reemplazo: “¿Has tratado de suicidarte?”. Conmovido, Néstor respondió entre lágrimas que sí.

El cantante recordó que llegó a ese episodio oscuro en medio de una infidelidad de su expareja. “Me acusaron de todo para taparlo, hasta de agresor. Al final se enteraron de que era falso”, explicó. Cuando Ortiz le repreguntó por qué había intentado atentar contra su vida, Villanueva señaló: “Por todo lo que me estaban acusando. Sentí que ya querían meterme preso”.

Tras responder, y con 20 mil soles ganados, Néstor dio por cerrada su participación en El valor de la verdad. “Prefiero dejarlo ahí”, dijo al finalizar una noche en la que también habló de Andy V, de la relación distante con sus hijos —a quienes no ve desde hace tres años— y de momentos más ligeros, como la vez que le ofrecieron 5 mil soles por cantar en bóxer.

