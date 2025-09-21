Últimas Noticias
Néstor Villanueva en 'El valor de la verdad': todas sus confesiones sobre Flor Polo, Susy Díaz y más

Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz. | Fuente: YouTube: @elvalordelaverdadoficial
El cantante volvió al sillón rojo después de once años y habló sobre su separación de Flor Polo, la batalla legal por sus hijos y las acusaciones de violencia psicológica.

“Once años después, Néstor Villanueva regresa con los mismos problemas”, ironizó Beto Ortiz al iniciar una nueva emisión de El valor de la verdad este domingo. El cantante, de 43 años, volvió al programa para contarlo todo: su separación de Flor Polo, la batalla legal por la tenencia de sus hijos y las acusaciones de violencia psicológica.

Néstor inició su participación recordando un consejo que le dio Beto en su primera visita al programa, en 2014: “Desenamórate”. Tras presentar a sus acompañantes en el sillón blanco —Patzi Coronado, su sobrina, y Alejandro Nieto Polo, director de cine y amigo suyo—, comenzó a responder las preguntas preparadas por el conductor.

La primera fue directa: “¿Te arrepientes de haberle sido infiel a Flor?”. Néstor negó tajantemente. “Se dijeron tantas cosas de que supuestamente fui infiel, pero en realidad no lo fui. He respetado a mi familia, he luchado hasta el último por conservarla, pero lamentablemente no se dio”, sostuvo.

Las preguntas que respondió Néstor Villanueva en El valor de la verdad

  1. ¿Te arrepientes de haberle sido infiel a Flor?
    No (verdad)
  2. ¿Crees que Flor utiliza a tus hijos en tu contra?
    Sí (verdad)
  3. ¿Te han impedido ver a tus hijos desde hace 3 años?
    Sí (verdad)
  4. ¿Tuviste relaciones sexuales con una fan?
    Sí (verdad)
  5. ¿Investigó Susy Díaz si tenías otra familia?
    Sí (verdad)
  6. ¿Manipula Susy a Flor?
    Sí (verdad)
  7. ¿Sufrió tu padre de parálisis facial a causa de las acusaciones de Susy?
    Sí (verdad)
  8. ¿Te prestó dinero Susy?
    No (verdad)
  9. ¿Te ofrecieron 5 mil soles para que cantes en bóxer? (La formuló Marina Gold)
    Sí (verdad)
  10. ¿Eras mantenido por tu esposa Flor?
    Sí (verdad)
  11. ¿Te llevabas mal con Susy en el inicio de tu relación con Flor?
    Sí (verdad)
  12. ¿Te sentiste humillado en televisión nacional?
    Sí (verdad)
  13. ¿Parchaste a Andy V?
    Sí (verdad)
  14. ¿Te han chantajeado con imágenes sexuales?
    Sí (verdad)
  15. ¿Te 'sembró' Toñizonte?
    Sí (verdad)
  16. ¿Lloras por no ver a tus hijos?
    Sí (verdad)
  17. ¿Sigues amando a Flor?
    No (verdad)
  18. ¿Alguna vez golpeaste a Flor?
    * No respondió porque tocaron el botón rojo.
    ¿Has tratado de suicidarte?
    Sí (verdad)

Néstor Villanueva optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 20 mil soles.

Mira el programa EN VIVO de Néstor Villanueva en El valor de la verdad a continuación...

El valor de la verdad EVDLV Néstor Villanueva

