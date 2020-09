Nicola Porcella regresará al Perú. | Fuente: Instagram

El polémico Nicola Porcella se despidió de “Guerreros 2020”, programa de Televisa, que este 18 de setiembre concluye su primera temporada.

Pese a las críticas, tanto por su viaje en medio de la pandemia de Perú a México como por su participación en el reality, Porcella se mostró satisfecho y consideró un "logro" esta experiencia.

"Viajar a México y entrar a Televisa es uno de los mayores logros en mi carrera", escribió en un post de despedida en Instagram. "Hoy termina este recorrido y con el corazón lleno de alegría solo me queda dar las gracias a todas las personas que conocí, que me abrieron las puertas en un país desconocido para mí y me enseñaron su hermosa cultura", añadió.

Asimismo, el joven agradeció a "Guerreros 2020" así como a sus seguidores mexicanos y peruanos que lo han apoyado en el trayecto.

AGRADECIDO

"Gracias México por recibirme con tanto cariño, por confiar en mí. Gracias a mis compañeros por todas las enseñanzas y su amistad. Gracias a mis productoras por creer en mí, por apoyarme, por darme la mano", indicó Nicola Porcella.

También reconoció al público peruano por seguirlo alentando durante ocho años. "Sin ustedes, no estaría parado aquí el día de hoy. Infinitas gracias", sostuvo.

Finalmente, Porcella aseguró que no importa el resultado del programa concurso, que se define este 18 de setiembre, sino que siempre tendrá un gran cariño por México.

"Termino la temporada orgulloso de mi participación en 'Guerreros 2020', independientemente de si ganamos o no la final. México por siempre tendrá un lugar muy especial reservado en mi corazón y estoy seguro, que nos volveremos a ver", concluyó.

Previamente, el chico reality dijo que estaría contento si lo convocan para una segunda temporada. “Claro que me gustaría continuar, sin embargo, también extraño mucho a mi familia (en Perú) y a mi hijo”, comentó.