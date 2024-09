"Ha estudiado en el Conservatorio": Marcelo Tinelli defiende la elección de Milett Figueroa como jurado de 'Cantando'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Falta poco para el estreno de Cantando, programa de Marcelo Tinelli, que contará con la presencia de Milett Figueroa -su pareja- como jurado. Esta elección ha sido muy cuestionada por muchas personalidades del espectáculo argentino.

Al respecto, Tinelli fue cuestionado sobre su decisión y dio su descargo, asegurando que su novia está muy preparada para el reto: "Canta muy bien. Sí, totalmente, canta muy bien, pero bueno, es más fácil por ahí bardear (criticar) o decir ‘Bueno, está ahí porque sale con Marcelo, es la mujer de Marcelo’. Yo lo que digo es que Milett canta y lo hace muy bien; y ha estudiado en el Conservatorio de Canto en Lima, como la mamá", mencionó en el magazín El Diario de Mariana, sin confirmar si Figueroa se animaría a cantar en vivo.

Por otro lado, el presentador destacó que es importante la presencia peruana en este tipo de programas; ya que, en este caso, no solo destacó los dotes de canto y baile de Milett Figueroa, sino también de su oratoria.

"Me parecía interesante ver una persona que nunca había estado en un jurado como Milett que baila muy bien, canta muy bien y es un certamen de canto y me parecía bueno que estuviera, me parece que le puede aportar mucho. A mí me gusta en general cómo habla la gente de Perú. Me gusta mucho la manera de expresarse y me parece que es muy respetuosa, habla muy bien y sabe mucho de canto, así que está buena que la vean en esa faceta", sentenció.

Milett Figueroa también se defendió de las críticas como jurado de canto

Milett Figueroa abordó las críticas recibidas por el anuncio de su participación como jurado en el reality Cantando. La noticia fue revelada por el periodista Ángel de Brito y generó varios comentarios que cuestionaron la capacidad de la peruana para ocupar esa tarea.

Ante la insistencia para referirse a las críticas, aseguró que no la afectan y que está preparada para enfrentar cualquier reto televisivo, independientemente de la aceptación del público. "No podría sostener tantos años en la televisión si estuviese molesta o [dejando] que me afecte algún comentario", afirmó al programa Intrusos.

¿Milett Figueroa es una estrategia para recuperar audiencia?

El periodista y conductor argentino Agus Rey resaltó que su inclusión de Milett Figueroa como jurado responde a una estrategia para atraer la atención de los televidentes.

"Milett, juzgando canto es como juzgar una partida de ajedrez ¿Qué conocimientos puede tener? Cuando todos digan (al participante) desafinaste, Milett puede decir que cantó relindo, porque no tiene oído musical", opinó el comunicador.

Cantanto será transmitido próximamente a través del canal América, que según Rey, enfrenta una notable caída en su audiencia. El periodista señaló que la compañía ha pasado de ser la tercera en el ranking de audiencias a caer recientemente al quinto lugar.

