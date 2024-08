Milett Figueroa responde a críticas sobre su posible rol como jurado en reality de canto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa abordó las críticas recibidas por el anuncio de su posible participación como jurado en el reality Cantando, que será transmitido por la cadena argentina América TV. La noticia fue revelada por el periodista Ángel de Brito y generó varios comentarios que cuestionaron la capacidad de la peruana para ocupar esa tarea.

Algunos detractores sugirieron que su selección como jurado estaría influenciada por su relación sentimental con Marcelo Tinelli, conductor del programa y gerente de programación del canal. Sin embargo, más allá de la opiniones en contra, la modelo ha preferido mantener una postura entusiasta frente a la oportunidad.

"Estamos en esos detalles, se está conversando muchas cosas, todavía estoy conversando, es una oportunidad muy hermosa. Sería genial, una bomba", dijo al programa Intrusos.

Milett Figueroa responde a críticas por posible participación en reality de canto

Ante la insistencia para referirse a las críticas, Milett Figueroa aseguró que no la afectan y que está preparada para enfrentar cualquier reto televisivo, independientemente de la aceptación del público. "No podría sostener tantos años en la televisión si estuviese molesta o [dejando] que me afecte algún comentario", afirmó.

Por otro lado, aprovechó la ocasión para aclarar que su relación con Marcelo Tinelli está en su mejor momento. "Estamos muy bien, contentos y felices. Marcelo es un compañero gigante para mí, estamos viviendo un momento muy hermoso", concluyó, agregando que, por ahora, el matrimonio no está en sus planes.

