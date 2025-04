"Sean felices para toda la vida": Mario Hart y su mensaje a Alejandra Baigorria previo a su boda con Said Palao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pocas horas de la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao, que se celebrará este sábado 26 de abril en la Iglesia San Pedro del Centro Histórico de Lima, Mario Hart, expareja de la empresaria, les envió un mensaje de felicitación y consejos para su vida en pareja.

En declaraciones a América Espectáculos, el ex chico reality expresó sus mejores deseos a los futuros esposos, señalando que "deberán tener mucha tolerancia y paciencia" en esta nueva etapa. "El matrimonio no es fácil, pero como ya han convivido hace algún tiempo, que sean felices para toda la vida", agregó.

Por otro lado, Hart confirmó que no fue invitado al enlace matrimonial, aunque aclaró que no guarda resentimientos al respecto. "Con Said me llevo bien, con Alejandra también, pero ellos están en libertad de invitar a los que creen que se van a divertir más", comentó.

Finalmente, el piloto destacó que mantiene una relación cordial con ambos, a pesar de no formar parte de su círculo más cercano. "Hemos trabajado juntos y siempre nos hemos tratado con respeto", concluyó.

Expareja de Said Palao también lo felicitó por su boda

Macarena Vélez, expareja de Palao, decidió saludar a la feliz pareja mandando sus mejores deseos. "Yo no tengo maldad o malicia dentro de mí. Yo siempre les deseo lo mejor. La vida se encarga de ponerte donde debes estar, y si van a llegar a esto, increíble y para adelante", manifestó la ex chica reality.

En otro momento, la exintegrante de Combate y Esto es guerra afirmó sentirse "superada" de la relación que tuvo con Said Palao mencionando que "no es su primer ex que se casa".

"Como siempre lo digo, ya pasó bastante tiempo, han pasado otros ex en mi vida. No es mi primer ex (enamorado) que se casa, pero es el más mediático con el que me vinculan, pero los mejores éxitos para los que han estado conmigo, porque lo más lindo es desear lo mejor", declaró a Trome.

Por otro lado, Macarena Vélez fue consultada sobre si ve un buen futuro entre Alejandra Baigorria y Said Palao. "La gente critica, te van a apoyar, hay de todo. Los únicos que viven una relación son ellos dos y son los únicos que sabemos la verdad de las cosas. Si ellos ya están encaminados a eso, pues monstruo, bravazo", respondió.

