Pablo Heredia deja entrever relación con Milett Figueroa en nuevo adelanto de 'El valor de la verdad'

El actor argentino Pablo Heredia regresa a la televisión peruana dispuesto a remover el pasado y causar polémica. Este domingo 8 de junio, a las 10:00 p.m., será el invitado en el sillón rojo de El valor de la verdad, donde enfrentará preguntas sobre sus romances con figuras del espectáculo nacional como Milett Figueroa, Ale Fuller y Flavia Laos.

Uno de los momentos más comentados del avance del programa fue cuando el conductor Beto Ortiz lo enfrentó directamente: “¿Perdiste la cabeza por Milett Figueroa?”. La expresión de Heredia, visiblemente incómodo, encendió las alarmas en redes, sobre todo considerando que, hace unos años, había negado un romance con la modelo, ya que los vincularon cuando trabajaron juntos en la novela El regreso de Lucas en 2015.

Además, en un fragmento del adelanto, el actor relata una escena íntima: “Qué bien la pasamos, qué buena noche, mi amor (…) y me quedo así en la cama”. Aunque no menciona nombres, los usuarios no tardaron en especular que hablaba de Figueroa, quien actualmente mantiene una relación con Marcelo Tinelli.

La vez que Pablo Heredia negó romance con Milett Figueroa

En enero de 2016, cuando Pablo Heredia formó parte de Ven, baila quinceañera, y ya había trabajado con Milett Figueroa en la novela El regreso de Lucas un año antes, negó tener una relación con la modelo después de haber sido vinculados.

"Ella trabaja en otra producción, vino a casa con todo el grupo de actores, nos fuimos a bailar, charlamos un rato. Solo porque estuvimos conversando, ya inventaron un romance", dijo para Trome en ese entonces. "Milett me parece una excelente persona. Es una chica buena, superlinda, atractiva, talentosa y canta muy bien".

Asimismo, enumeró las cualidades que debería tener su chica ideal: "Me gusta que una chica sea principalmente auténtica, que no sea hipócrita. Valoro mucho la honestidad. Sí, he sido mujeriego de joven, ahora no", sostuvo.

Flavia Laos confirmó que tuvo romance con Pablo Heredia

Después de que Pablo Heredia revelara que tuvo un romance con Flavia Laos en el adelanto de El valor de la verdad, la recordada protagonista de Ven, baila quinceañera decidió -luego de mantenerlo en secreto por muchos años- contar su verdad.

Como se recuerda, en esa época, Ale Fuller, mejor amiga de Laos, mantenía una relación con el actor argentino. No obstante, su amistad se rompió cuando en la última temporada de la novela, Laos y Heredia también estuvieron juntos. A través de un live de TikTok, la modelo aclaró que no fue culpable de la ruptura de Fuller y Pablo, pero sí se sintió responsable de ello.

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada", mencionó, recordando que Flavia tenía 18 años en ese entonces.