"Era loco y agresivo": Pablo Heredia recordó confrontación con Paolo Guerrero por Alondra García Miró

Pablo Heredia estará en El valor de la verdad este domingo 8 de junio a las 10.00 p., m. El popular actor argentino, recordado por su papel de Lucas en la telenovela Ven, baila, quinceañera, se sentará en el sillón rojo donde hablará sobre su romance con Flavia Laos y los motivos por lo cual terminó su relación con la actriz Alessandra Fuller.

Del mismo modo, el también actor de Rebelde Way y Floricienta dará detalles del altercado que tuvo en el pasado con Paolo Guerrero por Alondra García Miró, quien era novia del futbolista peruano hasta el 2022.

"¿Confrontaste a Paolo Guerrero por Alondra García Miró?", se lee en la pregunta planteada por Beto Ortiz en el set de El valor de la verdad. “Supongo que Paolo se entera”, añadió el conductor.

"Me levanto, lo miro y era un loco. Era una persona agresiva. Me dijo: '¿Qué pasa?' Y era una agresividad tan fuerte que empezamos a discutir", expresó Pablo Heredia recordando la actitud desafiante del seleccionado nacional contra él.

Ni Pablo Heredia ni Paolo Guerrero se han pronunciado públicamente sobre el tema. Es así como se espera los detalles que contará el actor argentino este domingo.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró fueron pareja entre el 2019 y 2022. | Fuente: Instagram

¿Por qué Paolo Guerrero confrontó a Pablo Heredia?

La confrontación entre Paolo Guerrero y Pablo Heredia ocurrió años atrás cuando el actor argentino actuaba al lado de Alondra García Miró en la telenovela Te volveré a encontrar en América Televisión.

Alondra García Miró hizo su debut actoral siendo la protagonista con su papel de Lucy. Por su parte, Heredia interpretó a Lucas, el interés amoroso del personaje de Alondra.

En la telenovela, grabada entre el 2017 y 2018, hubo escenas de besos entre Pablo Heredia y Alondra García Miró, algo que no habría caído nada bien en Paolo Guerrero, quien era pareja de Alondra el 2020, año en que se estrenó Te volveré a encontrar en señal abierta.

Paolo Guerrero mostró su molestia por escena de besos de Alondra García Miró

Ese mismo año, el propio Paolo Guerrero aseguró que no mantendría una relación con Alondra García Miró si en caso ella decidiera volver a realizar escenas de besos. "No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella. No podría soportarlo", sostuvo en una transmisión en vivo junto a Jefferson Farfán.

Por su parte, Alondra García Miró aseguró que no haría más escenas que pudieran afectar su relación. "No lo haría. Siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa", señaló. Cabe resaltar que Alondra no volvió a actuar desde aquella ocasión por lo que se especula que el motivo fueron los celos de 'El Depredador'.

Alondra García Miró hizó su debut actoral con Pablo Heredia en la telenovela Te volveré a encontrar. | Fuente: America TV

La relación entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero

Alondra García Miró y Paolo Guerrero iniciaron su relación el 2014, cuando el futbolista jugaba en el equipo de Corinthians, de Brasil. Su relación permaneció hasta el 2016, año en que terminaron por primera vez.

La pareja se reconcilió el 2019 y lograron mantener su romance hasta el 2022, año en que decidieron ponerle fin a su romance. El 2023, Guerrero se animó a contar la razón por lo que decidió separarse de exintegrante de Esto es guerra y Combate. "Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, ¿qué haces?", comentó.

Actualmente, Paolo Guerrero mantiene una relación con la brasileña Ana Paula Consorte con quien tiene dos hijos. Por otro lado, Alondra García Miró dio a conocer su romance con el empresario estadounidense, Francisco Alister Moreno.

