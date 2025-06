Pamela Franco y Christian Domínguez acudieron a conciliación: "Hemos quedado bien"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez y Pamela Franco se reunieron el último jueves en la audiencia por la conciliación extrajudicial solicitada por la cumbiambera con el fin de pedir al cantante el aumento de la pensión de alimentos y modificar el régimen de visitas a su hija luego de que Franco afirmara que Domínguez no cumple con dicho requerimiento.

Tanto Pamela como Christian salieron del establecimiento judicial luego de verse para el nuevo acuerdo en beneficio de su hija. El líder de Gran Orquesta Internacional se animó a dar declaraciones a la prensa luego del término de la audiencia solicitada por su expareja.

“Todo está en orden, todo está bien. No puedo especificar puntos, pero todo está bien y ambas partes hemos quedado bien. Las conciliaciones siempre valen la penal al final. Ya queda en nosotros lo que hemos conversado”, comentó Domínguez a las cámaras de Amor y fuego.

El cantante de 41 años se mostró satisfecho por el acuerdo conseguido con Pamela Franco y aseguró que todo es para el bienestar con su hija.

“Es un tema de confidencialidad lo que se tiene que hacer luego de una conciliación extrajudicial y eso hay que mantenerlo (...) Ahora todo está bien, todo es paz y amor y espero que así sea hasta la eternidad”, sostuvo.

Una cara diferente mostró Pamela Franco, quien no quiso dar declaraciones luego de la audiencia donde vio al padre de su hija. “Por favor, no voy a hablar”, señaló la bailarina.

Pamela Franco terminó su relación con Christian Domínguez el 31 de enero de 2024. | Fuente: Instagram

Pamela Franco solicitó conciliación extrajudicial con Christian Domínguez

Pamela Franco solicitó una conciliación extrajudicial con Christian Dominguez. La cumbiambera recalcó que si bien “no son temas graves”, admitió que pidió la variación en el régimen de visitas del cantante con su pequeña hija ya que, según dijo Franco, Dominguez no viene cumpliendo con dicha orden al no tener un control establecido.

“Sí (estoy pidiendo una conciliación), porque a veces hay cambios. Hay cosas que solo él y yo conocemos que pasa mi niña que son importantes y creo yo que es importante que quede siempre escrito mediante las leyes para que todo pueda marchar bien”, declaró la artista en Amor y fuego.

Por su lado, Amor y Fuego dio a conocer que la intérprete de Dile la verdad “ya tenía clara la búsqueda de una nueva conciliación”. El programa de espectáculos reveló que dicha conciliación busca tratar dos puntos esenciales: el aumento de la pensión de alimentos y la variación del régimen de visitas.

“No son por temas graves, ni nada. Son por temas esenciales que mi hija necesita. Considero que todo se va a dar en ‘paz y amor’ porque gracias a Dios, a él que le gusta salir en televisión y mostrar la preocupación que él tiene por su hija y sabiendo los temas que su hija necesita, va a conciliar y todo va a salir bien”, sostuvo Franco.

Actualmente, Christian Domínguez mantiene una relación con Karla Tarazona. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez sobre régimen de visitas: “Yo siempre cumplo”

Christian Domínguez decidió responder a Pamela Franco. El líder de Gran Orquesta Internacional señaló que “siempre cumple” con el régimen de visitas de su pequeña hija con la bailarina.

“Yo siempre cumplo (con el régimen de visitas a mi hija). En ese aspecto, siempre cumplo. Ahora, que pase lo que tenga que pasar. Ya ustedes se van a enterar”, contestó el cantante al programa Amor y fuego.

El programa de espectáculos aseguró que Pamela Franco le hizo llegar a Christian Domínguez la invitación para una nueva conciliación extrajudicial el último 6 de junio. “Esto se daría más pronto de lo que se imaginan”, señaló la voz en off de Amor y fuego.

En otro momento, Pamela Franco afirmó que “de todas las madres de los hijos” de Christian Domínguez, ella es la única que “nunca le hizo algún tipo de problema”, ya que, según comentó, siempre dejó que el cantante viera a su hija.

“Siempre dije que él no tiene días, ni horario de visita, por el tipo de trabajo que tenemos, pero sí tiene un régimen. Él tiene un régimen de visitas que no lo cumple y yo no le estoy reprochando ni nada. Más bien comprendo que se ha dado todo este tiempo, las facilidades. Obviamente, viendo el bienestar de mi hija porque todavía es pequeña”, sostuvo la artista.

