Pamela Franco pide a Christian Domínguez aumentar pensión de alimentos por su hija, según 'Amor y Fuego'

Pamela Franco buscará tener una nueva conciliación extrajudicial con Christian Dominguez. La cumbiambera recalcó que si bien “no son temas graves”, admitió que pedirá la variación en el régimen de visitas del cantante con su pequeña hija ya que, según dijo Franco, Dominguez no viene cumpliendo con dicha orden al no tener un control establecido.

“Sí (estoy pidiendo una nueva conciliación), porque a veces hay cambios. Hay cosas que solo él y yo conocemos que pasa mi niña que son importantes y creo yo que es importante que quede siempre escrito mediante las leyes para que todo pueda marchar bien”, declaró la cantante a las cámaras de Amor y fuego.

En ese sentido, Amor y Fuego dio a conocer que Pamela Franco “ya tenía clara la búsqueda de una nueva conciliación”. El programa de espectáculos reveló que dicha conciliación busca tratar dos puntos esenciales: el aumento de la pensión de alimentos y la variación del régimen de visitas.

“No son por temas graves, ni nada. Son por temas esenciales que mi hija necesita. Considero que todo se va a dar en ‘paz y amor’ porque gracias a Dios, a él que le gusta salir en televisión y mostrar la preocupación que él tiene por su hija y sabiendo los temas que su hija necesita, va a conciliar y todo va a salir bien”, sostuvo Franco.

Pamela Franco terminó su relación con Christian Domínguez el 31 de enero de 2024. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez sobre régimen de visitas: “Yo siempre cumplo”

Christian Domínguez decidió responder a Pamela Franco. El líder de Gran Orquesta Internacional señaló que “siempre cumple” con el régimen de visitas de su pequeña hija con la bailarina.

“Yo siempre cumplo (con el régimen de visitas a mi hija). En ese aspecto, siempre cumplo. Ahora, que pase lo que tenga que pasar. Ya ustedes se van a enterar”, contestó el cantante al programa Amor y fuego.

El programa de espectáculos aseguró que Pamela Franco le hizo llegar a Christian Domínguez la invitación para una nueva conciliación extrajudicial el último 6 de junio. “Esto se daría más pronto de lo que se imaginan”, señaló la voz en off de Amor y fuego.

En otro momento, Pamela Franco afirmó que “de todas las madres de los hijos” de Christian Domínguez, ella es la única que “nunca le hizo algún tipo de problema”, ya que, según comentó, siempre dejó que el cantante viera a su hija.

“Siempre dije que él no tiene días, ni horario de visita, por el tipo de trabajo que tenemos, pero sí tiene un régimen. Él tiene un régimen de visitas que no lo cumple y yo no le estoy reprochando ni nada. Más bien comprendo que se ha dado todo este tiempo, las facilidades. Obviamente, viendo el bienestar de mi hija porque todavía es pequeña”, sostuvo la artista.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación con el futbolista Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez lamento declaraciones de Pamela Franco

Christian Domínguez respondió a Pamela Franco luego de que dijera que el cantante de cumbia sí cumple económicamente con la pequeña hija que ambos tienen, pero que en el lado emocional “no se le puede exigir”.

La intérprete de Dile la verdad mencionó que “hablará cómo pasaron las cosas” con Domínguez en caso este no llegase a cumplir sus responsabilidades como padre.

Por su parte, Christian Domínguez brindó declaraciones a Trome donde afirmó “no entender” por qué la madre de su última hija está hablando de su rol como padre. “Considero que no debería hacerlo ¿Qué puedo hacer yo? Yo sí estoy feliz, tranquilo y en paz. Eso no se dice, sino que se nota”, manifestó.

Además, recalcó que en el lado emocional que ella menciona, él “se recontra aplaude” pues considera que es “un buen padre”. “Yo jamás respondería o diría cosas para que la cuestionen como mamá. Esa es la gran diferencia y es penoso (que ella si me cuestione)”, remarcó.

Por último, el exintegrante de la Joven Sensación respondió con ironía a las declaraciones de Pamela Franco donde señala que dará detalles de lo que pasó en su relación en caso no cumpla con su hija económicamente.

“Lo que quiera dar a entender no me interesa, pero me da muchísimo gusto lo que dice porque estoy totalmente de acuerdo con que se grite públicamente la verdad y se haga pasar vergüenza a los padres que no cumplen con sus hijos, pero no solo de manera pública, sino judicialmente”, acotó.

