Pamela López descarta competencia musical con Christian Cueva y Pamela Franco: "Hay niveles"

Pamela López niega que vaya a competir en la industria musical con Christian Cueva y Pamela Franco. Esto, luego de que anunciara una nueva canción junto a su actual pareja Paul Michael.

En declaraciones a los medios de prensa, la todavía esposa de Christian Cueva fue consultada si le hará la competencia al padre de sus hijos y a la cumbiambera tras su reciente incursión en la música. "No hay forma. Hay niveles", respondió tras asistir a la inauguración de un local de belleza en Miraflores.

En otro momento, Pamela López recalcó que viene "facturando" con el cantante Paul Michael mediante videos que lanzan juntos en Tik Tok y demás redes sociales. Del mismo modo, ante la pregunta de si pronto los veremos en los escenarios, mencionó: "Puede ser".

Además, afirmó que Paul Michael, exintegrante de Combinación de la Habana, la viene ayudando "en muchas cosas", siendo alguien cada vez más importante para ella. "Él me está ayudando a seguir avanzando. Me está sumando. Él no me resta, me suma", sostuvo.

En ese sentido, rechazó que Paul Michael "esté viviendo" del dinero que gana ella en las inauguraciones, eventos o entrevistas en televisión. "Eso no es verdad. Se dicen tantas cosas (que son mentiras)", explicó.

Pamela López y su pareja Paul Michael anunciaron nueva canción juntos. | Fuente: Instagram

Pamela López lanzará canción junto a Paul Michael

Al mismo estilo que Pamela Franco y Christian Cueva, Pamela López anunció su incursión en la música junto a su enamorado, el cantante Paul Michael. A través de las redes sociales, Kitty Pam —apodo cariñoso que le puso Michael— compartió un adelanto de su nuevo tema.

En la canción, se escucha una referencia a Magaly Medina y la vez que fueron 'ampayados'. De igual manera, hacen un juego de palabras con el programa de espectáculos Amor y Fuego.

"Estoy en todos los party, quién lo diría, pero salimos en Magaly / Ahora nos siguen como fugitivos, me robé tu corazón como un bandido. Deja que la gente hable, mami, tú y yo no somos culpables / Como Amor y Fuego nos prendemos, porque nosotros somos inolvidables / Es que tú tienes lo que a mí me gusta, sabes que conmigo lo pasas bien hijo e’ pu’”, expresa la letra de la canción compartida por Pamela López.

Si bien no se escucha la voz de López, la influencer dejó en claro que sí formará parte de este hit ya que su nombre, junto al de Paul Michael, aparece en los créditos. Por otro lado, aseguró que este tema es el primero de muchos. "Se vienen cosas bonitas, mi chalaquito", escribió.

Pamela López descarta que Pamela Franco conozca a sus hijos con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Christian Cueva y Pamela Franco cantan a dúo tema Hasta el fin del mundo

Christian Cueva volvió a acaparar titulares, esta vez fuera de las canchas, al convertirse en el protagonista del nuevo videoclip de su pareja, la cantante Pamela Franco.

El tema titulado Hasta el fin del mundo marca una nueva etapa en la carrera de la exintegrante de Alma Bella, quien se aventura en una propuesta más personal y emotiva.

Por medio de YouTube, se ve que la portada del videoclip contará con la participación de Cueva, quien muestra una faceta más romántica, ya que ambos están juntos en una piscina.

El lanzamiento oficial del videoclip se estrenó el viernes 11 de abril en YouTube y demás plataformas digitales. Es así como los fanáticos de ambos pudieron disfrutar de esta colaboración artística que promete dar de qué hablar.

Cabe mencionar que esta es la segunda participación de Christian Cueva en el videoclip de Pamela Franco, ya que su primera incursión fue en el video de Escándalo.

