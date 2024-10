Pamela Franco es acusada de incumplir contrato por llegar tarde a un show privado

La cantante se encuentra en el centro de una denuncia pública que ha ganado gran difusión en redes sociales. La novia que la contrató la acusa de haber llegado más de una hora tarde a su boda y de intentar cobrar 30 mil soles por una presentación de solo 20 minutos.

Lo que debía ser un día inolvidable para Yandira Martínez terminó en una experiencia frustrante, tras haber contratado a Pamela Franco y su orquesta para amenizar su boda en Juliaca. Según relató la novia al programa América Hoy, el servicio se había pactado con meses de antelación, pero las cosas no salieron como se esperaba.

Yandira explicó que en junio firmó un contrato por 30 mil soles, que debían pagarse en dos partes: la primera antes del show y la segunda el mismo día del evento. El acuerdo establecía que Pamela y sus músicos se presentarían por dos horas, comenzando a las 6 p.m. el día 28 de septiembre.

Sin embargo, el día de la boda la situación se complicó. Yandira aseguró que su wedding planner intentó contactar sin éxito con Pamela desde las 5 p.m. "Nunca se me cruzó por la cabeza que nos iban a fallar", comentó. Según su testimonio, la cantante llegó al lugar a las 7:20 p.m. y exigió que se le pagaran los 15 mil soles restantes antes de iniciar el show.

Martínez confesó sentirse incómoda porque sus invitados ya estaban esperando la presentación. También mencionó que trató de llegar a un acuerdo con el manager de Pamela Franco, proponiendo que se realizara el concierto en el tiempo restante (20 minutos) a cambio de un descuento, pero finalmente no lograron ponerse de acuerdo.

En una llamada telefónica al programa Todo se Filtra, Yandira expresó su frustración: "Me ha malogrado el día más esperado de mi vida. Estoy muy indignada, decepcionada, no tengo palabras". Además, lanzó una advertencia: "Mi esposo es abogado. Esto no se va a quedar así".

¿Qué respondió Pamela López?

Ante la denuncia viral, Pamela Franco no tardó en responder y ofreció su versión de los hechos a través de sus redes sociales. La cantante explicó que llegó con un retraso de aproximadamente 20 minutos debido a algunos contratiempos: "Estoy lista desde hace mucho rato. Llegamos con 20 minutos de retraso, porque a veces hay percances, pero ya estamos acá. Incluso la orquesta subió a tocar y los bajaron".

En otra publicación, Pamela aclaró que la responsabilidad de manejar estos asuntos recae en su manager, Irving Morales: "Yo soy la artista y vengo de frente a hacer mi chamba. Soy yo a la que nombran... No es nada de lo que están diciendo". Asimismo, confirmó que, a pesar del intento de llegar a un acuerdo, finalmente no se concretó el show.

