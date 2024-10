¿Coincidencia? Pamela Franco viajó a Machu Picchu, mismo lugar donde fue visto Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco y Christian Cueva continúan avivando un —ya muy comentado— romance entre ambos ¿Qué pasó ahora? Resulta que los dos estuvieron en la ciudadela de Machu Picchu, la emblemática maravilla del mundo, en Cusco, el mismo día.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la bailarina y exintegrante de Alma Bella compartió este lunes algunas fotos y videos de su estadía en la ciudad imperial. En una primera imagen, Pamela Franco se luce dentro de un gimnasio en Cusco.

Del mismo modo, la expareja de Christian Domínguez difundió otros videos donde se le ve junto a los integrantes de su orquesta llegando a Aguas Calientes, pueblo de Machu Picchu. “Llenándonos de buena energía”, escribió Franco junto a otro video donde camina al lado del animador de su orquesta y los demás miembros quienes cargan los equipos.

De igual manera, Pamela Franco difundió otra foto de ella dentro del tren que va de la ciudad de Cusco a Aguas Calientes. La cantante de 36 años aparece de perfil mirando hacia la ventana usando lentes de sol y una blusa blanca y luciendo su cabello negro lacio.

Por su parte, Christian Cueva fue captado caminando en las calles de Machu Picchu, mismo lugar donde se encuentra Pamela Franco. A través de un video de un usuario de Tik Tok compartido por el portal Instarandula, el actual futbolista de Cienciano fue grabado usando un short, polo negro y lentes de sol mientras caminaba resguardado por su seguridad.

Pamela Franco compartió imágenes y videos de su estadía en Cusco junto a su orquesta.

¿Qué hacían Pamela Franco y Christian Cueva en Machupichu?

Tanto Pamela Franco como Christian Cueva tenían eventos en la ciudad de Machupichu el mismo día. Según contó Samuel Suárez, del portal Instarandula, la cantante de cumbia tenía programado dos eventos en la mencionada ciudad.

Asimismo, de acuerdo a Suárez, el exjugador de la Selección Peruana tenía programada una firma de autógrafos en Machupichu este lunes en horas de la tarde.

“Pamela Franco tenía programado un evento para hoy día y para mañana y Christian Cueva tenía una firma de autógrafos para las tres de la tarde. Ha sido una coincidencia nomás (…) Machupicchu pueblo no es muy grande. ¿Se encontrarán ahí?”, comentó el influencer de farándula.

Cabe resaltar que ni Christian Cueva ni Pamela Franco fueron captados juntos en Machupichu. No obstante, esta no sería la primera vez que ambos coinciden en un lugar.

Pamela Franco saludó la reincorporación de Christian Cueva a Cienciano y contó que habla con él.

Christian Cueva reaccionó a foto de Pamela Franco y ella respondió: "También le daré 'Like'"

Hace unas semanas, Pamela Franco subió una fotografía donde aparece de costado viendo hacia una ventana grande y tocando la pared. La artista lució una elegante lencería negra con un camisón de dormir blanco que le cubrió parte de la espalda y hombros.

“Si hay paz en tu interior, no importa que haya tormenta afuera”, fue el mensaje que escribió en el post que tuvo miles reacciones incluyendo la de Christian Cueva, el futbolista peruano que juega en el Cienciano y que es relacionado con la cantante.

Al ser consultada por Amor y Fuego sobre los 'Me gusta' que recibe de Cueva, Pamela Franco respondió: “Tiene que ser recíproco. Yo también le daré mi like ('Me gusta')".

En aquella ocasión, la cantante de cumbia fue cuestionada por haber regresado de Cusco, ciudad donde no tenía presentaciones generando rumores de un encuentro con Christian Cueva. "¿Solamente voy a Cusco cantando? Voy a regresar, regreso el 30, tengo que seguir trabajando", sostuvo Franco.

Pamela Franco subió un video junto a su orquesta en la ciudad de Machu Picchu en Cusco.

Pamela Franco afirma que habla con Christian Cueva: "Somos amigos"

Pamela Franco contó que actualmente solo tiene una relación de “amigos” con el Christian Cueva debido a que ambos se siguen en redes sociales.

“Somos amigos, nos seguimos en Instagram (…) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy con él o no, porque a las finales los medios especulan todo”, declaró la expareja de Christian Domínguez en el programa Todo se filtra de Panamericana el último jueves.

Seguidamente, el conductor le recordó a Franco una entrevista que le dio a María Pía Copello en el programa Mande quien Mande donde la bailarina aseguró que “nunca volvería” con Cueva al confirmar que tuvo una relación extramatrimonial con el deportista el 2018.

“(En ese momento) yo también estaba mal. Nadie se pone a pensar en mí. Yo no estaba bien emocionalmente. No sé lo que pase ahora en adelante”, dijo Franco. Al escuchar la respuesta, Villavicencio consultó a la artista si habla, o no, con Cueva, por lo que ella respondió: “Tampoco puedo decir que no. Sí, sí hablo con él”.

Pamela Franco viaja en tren con rumbo a la ciudad de Machu Picchu.

Pamela Franco contó en RPP cómo se lleva con Christian Cueva

Pamela Franco y Alma Bella estuvieron en set de Los Chistosos, de RPP, dando detalles de su nuevo tema ‘Quítame a ese hombre’. La cantante mostró su satisfacción por el reencuentro con Yolanda Medina y demás integrantes de la agrupación de cumbia con quienes viene compartiendo la interpretación de la canción de la mexicana Pilar Montenegro.

"Estamos en un reencuentro de emociones porque las chicas para mí son lo máximo”, expresó Pamela Franco, quien no dudó en responder a Los Chistosos si su corazón tiene dueño actualmente debido a la inspiración que desborda ella al cantar el popular tema. “Yo no tengo dueño”, respondió Franco.

Además, Pamela Franco fue consultada por Hernán Vidaurre sobre cómo se lleva con Christian Cueva, con quien habla y son “amigos” por Instagram, según contó ella misma.

“Yo me llevo bien con todas las personas y siempre le deseo lo mejor a todo el mundo. Uno tiene que ser siempre buena vibra con todos”, fue la respuesta de la bailarina de 36 años. Ante la respuesta, Giovanna Castro preguntó quién está en su corazón, a lo que Franco precisó: “Mi hija. Ella está en mi corazón”.