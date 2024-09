Pamela López no asistió a su primera audiencia contra Christian Cueva por un error con su vuelo, dice su abogada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se vieron las caras. Christian Cueva y Pamela López tenían programada su primera audiencia en el Ministerio Público el jueves 19 de septiembre a las 10:30 a.m., tras la denuncia de López contra el futbolista por violencia física y psicológica. Sin embargo, a la hora establecida, la expareja de Cueva no se presentó.

Las cámaras del programa América Hoy esperaron desde las 10 a.m. para captar el ingreso de ambos, que iba a ser la primera vez que se verían las caras desde su separación en julio. En ese momento, Rosario Sasieta, abogada de Pamela, informó que su representada no podría asistir a la cita debido a un "error" con la hora de su vuelo.

"Hoy Pamela debía brindar su declaración sobre violencia psicológica. Acabamos de ser notificados que, por algún error, ella llegaría después de la hora de la audiencia. No podrá asistir porque su boleto aéreo no coincide con la hora programada. Ella intentó cambiar su vuelo, pero no fue posible", explicó Sasieta.

Cuando los conductores del programa consultaron a través de un enlace en vivo sobre la ubicación de Pamela López, Sasieta respondió: "Lo que sé, por una de las abogadas del estudio que ha estado en contacto, es que ella, por error, compró un boleto de avión para una hora que no era la que esperada, hoy por la mañana".

Según la abogada, procederán a reprogramar la audiencia. Además, destacó que la ausencia de López "no juega en contra o a favor" de su denuncia por violencia física y psicológica contra Christian Cueva. Cerró afirmando: "El Ministerio Público sabe que Pamela nunca se ha negado".

¿Por qué denunció Pamela López denunció a Christian Cueva?

Pamela López se presentó el lunes 19 de agosto ante las cámaras para hablar por primera vez sobre lo que sucedía dentro de su hogar mientras estuvo al lado de Christian Cueva. A casi dos meses de su separación, ella confesó haber recibido de violencia física y psicológica durante "muchos años" y afirmó que incluso su hija mayor también sufrió agresiones.



Acompañada por su abogada, Rosario Sasieta, Pamela reveló en el programa América Hoy que fue víctima de "manipulación" y de "sucesos muy graves" durante los doce años de su relación con Cueva. López también confirmó que el viernes 16 había presentado una denuncia formal contra el futbolista del Cienciano; y advirtió que seguirá "hasta las últimas".



Pamela López solicita medidas de protección contra Christian Cueva

Horas después de la denuncia pública, durante una conferencia de prensa junto a su equipo de abogados, Pamela López solicitó medidas de protección, incluyendo una orden de alejamiento contra el futbolista Christian Cueva. "Temo por mi vida y la de mis hijos", afirmó.



Su abogada, Rosario Sasieta, advirtió que Cueva sería el único responsable de cualquier atentado contra la vida de Pamela. También hizo un llamado a la Selección Peruana de Fútbol y al club Cienciano, que había incorporda al futbolista a su equipo, para que revisen el caso.

Pamela López: "Siempre estuvo rodeado de delincuentes"

Tras denunciar al futbolista Christian Cueva por violencia física y psicológica, Pamela López reveló que su expareja le fue infiel "con muchas personas", tenía muchos problemas con el alcohol y "siempre estuvo rodeado de delincuentes".

El programa América Hoy abordó en privado a Pamela y ella comentó entre lágrimas: "Hice una especie de catarsis. Finalmente he podido expresar todo el dolor y la violencia que he sentido".

Pamela aseguró que Cueva tenía "muchos problemas con el alcohol". "Tenía un temperamento bastante explosivo, no dedicaba tiempo a mis hijos y su escala de prioridades era denigrante, siempre estuvo rodeado de delincuentes", afirmó al programa televisivo.

En otro momento, Pamela, aún esposa de Christian Cueva, aseguró que la familia de Cueva estaba al tanto de la situación en su hogar. Recordó una conversación con el padre de Cueva en la Videna, quien le dijo: "Gracias a él, yo comía". Además, aseguró que, debido a su insistencia, Cueva finalmente accedió a tomar terapia.

