Pamela Franco sobre su expareja Christian Domínguez: “Yo no quise dejar mi relación”

Pamela Franco se refirió a Christian Domínguez. La cantante de Alma Bella habló de su expareja afirmando que “la gente no cambia”.

Del mismo modo, aclaró que no quiso concluir su relación con el cumbiambero, pero que tomó la decisión de terminar su vínculo debido al ‘ampay’ revelado por Magaly TV La Firme en enero de este año donde se vio a Domínguez con la peruana Mary Moncada.

“Nadie cambia. La gente no cambia, uno mejora porque quiere mejorar. Yo no me voy a poner a señalar a nadie después de lo que pasé en mi última relación”, dijo al ser consultada en el programa Todo se filtra si confía en las personas que “cambian” como lo afirma el mismo Christian Domínguez.

En otro momento, señaló que se encuentra “enfocada en su entorno” por lo que pidió que ya no le pregunten por su vida sentimental. “No estoy enfocada en mi entorno, estoy enfocada en mí. Lo que pasa a nivel sentimental conmigo, yo no sé”, precisó.

Pamela Franco: “Yo no quise dejar mi relación con Christian Domínguez”

Por otro lado, Pamela Franco afirmó que no quiso dejar su relación con Christian Domínguez por la hija que ambos tienen, pero que tuvo que concluir su vínculo. Además, pidió que no la involucren en la separación de Christian Cueva y Pamela López.

“Dejé mi relación (con Christian Domínguez) no porque yo quise, sino por lo que todo el mundo sabe (del 'ampay'). Lo otro no tiene nada que ver conmigo, esos comunicados (de Christian Cueva y Pamela López) son de otras personas que tienen que responder por sus actos”, manifestó.

En ese sentido, resaltó que “no quiero dar rienda a más chismes”. “Que crean lo que quieran creer. A mí, nadie me regala nada. Me saco el ancho por mi hija”, afirmó.

Pamela Franco pide que “no la culpen” por separación de Cueva con López

Posteriormente, Pamela Franco exhortó a que dejen de culparla por la separación de Pamela López y Christian Cueva. “No me pueden echar la culpa del acontecimiento que están pasando dos personas. Yo no tengo nada que ver”, expresó.

“Me parece rato todo. Ya acepté un error (con Christian Cueva) que pasó hace muchos años, pero siento que muchas personas han salido en mención de eso, pero luego sale que soy la amante y todo me echan la culpa”, añadió.

No obstante, mencionó que no tendría problemas en encontrarse con el futbolista en un lugar público. “En cualquier lugar público, puede estar él y puedo estar yo. Podemos coincidir en un restaurante y todo. Eso no tiene nada de malo. Si estoy, o no, con él, es algo que depende de mí”, concluyó.

