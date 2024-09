"Yo también le daré 'like'": Pamela Franco responde con picardía a los 'Me gusta' de Christian Cueva en sus fotos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que Christian Cueva reaccionara a una imagen de Pamela Franco en las redes sociales tras su supuesta vinculación, la cantante de cumbia aseguró que también hará lo mismo con el futbolista de Cienciano.

La intérprete fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego quienes le consultaron sobre los 'Me gusta' que recibe de Cueva, a lo que ella respondió: “Tiene que ser recíproco. Yo también le daré mi like 'Me gusta')”, dijo.

Asimismo, Pamela Franco aprovechó la oportunidad para comentar sobre su viaje a Cusco ya que los programas de espectáculos comentaron que habría ido a visitar al deportista debido a que, en esas fechas, no tenía presentaciones en el lugar. Sin embargo, evitó dar detalles: "¿Solamente voy a Cusco cantando? Voy a regresar, regreso el 30, tengo que seguir trabajando", agregó.

¿Qué foto de Pamela Franco reaccionó Christian Cueva?

La expareja de Christian Domínguez compartió dos fotografías en las que aparece de costado viendo hacia una ventana grande y tocando la pared. La artista luce una ropa interior negra con un camisón de dormir blanco que le cubre parte de la espalda y hombros.

“Si hay paz en tu interior, no importa que haya tormenta afuera”, fue el mensaje que escribió Pamela Franco en el post que ya cuenta con más de 15 mil reacciones incluyendo la de Christian Cueva, el futbolista peruano que juega en el Cienciano y que es relacionado con la cantante peruana.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Cueva coloca ‘Me gusta’ a las publicaciones de Pamela Franco. El último martes, el popular ‘Aladino’ reaccionó a otro posteo de la bailarina promocionando su orquesta con un video donde baila, canta y desborda toda su sensualidad en el escenario.

¿Pamela Franco y Christian Cueva son pareja?

Pamela Franco contó que actualmente solo tiene una relación de “amigos” con Christian Cueva debido a que ambos se siguen en redes sociales.

“Somos amigos, nos seguimos en Instagram (…) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy con él o no, porque a las finales los medios especulan todo”, declaró al programa Todo se filtra de Panamericana.

Seguidamente, el conductor Kurt Villavicencio le recordó a Franco una entrevista que le dio a María Pía Copello en el programa Mande quien Mande donde la bailarina aseguró que “nunca volvería” con Cueva al confirmar que tuvo una relación extramatrimonial con el deportista el 2018. “Tampoco puedo decir que no. Sí, sí hablo con él”, aseguró.

