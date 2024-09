¿Romance a la vista? Pamela Franco cuenta cómo se lleva con Christian Cueva [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco estuvo en 'Los Chistosos' de RPP con las integrantes de Alma Bella. | Fuente: RPP

Pamela Franco y Alma Bella estuvieron en set de Los Chistosos, de RPP, dando detalles de su nuevo tema ‘Quítame a ese hombre’. La cantante mostró su satisfacción por el reencuentro con la fundadora y líder Yolanda Medina y demás integrantes de la agrupación de cumbia con quienes viene compartiendo la interpretación de la canción de la mexicana Pilar Montenegro.

“Estamos en un reencuentro de emociones porque las chicas para mí son lo máximo”, expresó Pamela Franco, quien no dudó en responder a Los Chistosos si su corazón tiene dueño actualmente debido a la inspiración que desborda ella al cantar el popular tema. “Yo no tengo dueño”, respondió la expareja de Christian Domínguez.

Asimismo, Pamela Franco fue consultada por Hernán Vidaurre sobre cómo se lleva con Christian Cueva, con quien habla y son “amigos” por Instagram, según contó ella misma.

“Yo me llevo bien con todas las personas y siempre le deseo lo mejor a todo el mundo. Uno tiene que ser siempre buena vibra con todos”, fue la respuesta de la bailarina de 36 años. Ante la respuesta, Giovanna Castro preguntó quién está en su corazón, a lo que Franco precisó: “Mi hija. Ella está en mi corazón”.

En otro momento, Franco mencionó estar agradecida por el público que la va a ver a sus presentaciones en Chiclayo, Piura, Huancaspata, entre otros distritos del norte. “Para nosotros los artistas es bastante. Disfruto mucho cuando estoy con el público, yo tomo con el público. A veces me critican por eso. Me gusta compartir y sentirme parte de ellos”, precisó.

Pamela Franco reveló que habla con Christian Cueva y afirma que "son amigos". | Fuente: Instagram (cueva10oficial) (pamelafrancoviera)

Pamela Franco saludó reincorporación de Christian Cueva a Cienciano

Pamela Franco saludó la reciente reincorporación de Christian Cueva a Cienciano. Fue durante su visita a los estudios de Willax Televisión el último martes que la vocalista de Alma Bella fue consultada sobre qué le diría al popular ‘Aladino’ tras conocerse su regreso al club cusqueño. “Que le vaya muy bien”, fue la respuesta de Franco.

Minutos antes, la cantante respondió si tiene amor en su vida tras ser vinculada con Cueva. “Amor siempre he tenido en mi vida. Amo a mi hija, a mi familia, que es lo más importante. Yo no cierro las puertas de mi corazón nunca”, expresó.

Es así como Pamela Franco decidió hablar sobre Christian Cueva con quien se le vio en una discoteca en situaciones comprometedoras, de acuerdo con imágenes emitidas por el programa Magaly TV La Firme hace unas semanas.

Pamela Franco saludó reincorporación de Christian Cueva a Cienciano. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera) (cueva10oficial)

Pamela Franco contó que habla con Christian Cueva: "Somos amigos"

Pamela Franco contó que actualmente solo tiene una relación de “amigos” con el Christian Cueva debido a que ambos se siguen en redes sociales.

“Somos amigos, nos seguimos en Instagram (…) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy con él o no, porque a las finales los medios especulan todo”, declaró la expareja de Christian Domínguez en el programa Todo se filtra de Panamericana el último jueves.

Seguidamente, el conductor Kurt Villavicencio le recordó a Franco una entrevista que le dio a María Pía Copello en el programa Mande quien Mande donde la bailarina aseguró que “nunca volvería” con Cueva al confirmar que tuvo una relación extramatrimonial con el deportista el 2018.

“(En ese momento) yo también estaba mal. Nadie se pone a pensar en mí. Yo no estaba bien emocionalmente. No sé lo que pase ahora en adelante”, dijo Franco. Al escuchar la respuesta, Villavicencio consultó a la artista si habla, o no, con Cueva, por lo que ella respondió: “Tampoco puedo decir que no. Sí, sí hablo con él”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis