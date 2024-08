Pamela Franco se pronuncia sobre la denuncia de violencia física y psicológica contra Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco rompió su silencio con relación a la denuncia por violencia física y psicológica presentada por Pamela López contra su aún esposo, Christian Cueva. Durante la reciente emisión del programa América Hoy, la cantante dio a conocer su postura frente a las serias acusaciones que pesan sobre el jugador. No obstante, dejó claro que no desea involucrarse en este delicado tema.

Como se sabe, López, quien ha estado casada con Cueva por más de 13 años, relató en una entrevista con Magaly Medina que ha sido víctima de agresiones a lo largo de su matrimonio. Detalló que el primer incidente violento ocurrió en Chile, donde la policía tuvo que intervenir.

"En algo tan delicado. Mi opinión está de más, porque yo no tengo nada que ver en esto. No me quieran poner en el medio de esta situación. Estoy sobrando aquí", expresó Pamela Franco al inicio de la comunicación.

Pamela Franco: "Una agresión siempre estará mal"

A pesar de mantener su postura de no entrar en el debate, la intérprete expresó su rechazo a la violencia en general.

"Una agresión siempre estará mal, pero no quiero referirme a nadie porque estoy segura de que lo tomarán a mal. Prefiero mantenerme al margen... yo me seguiré dedicando a mis cosas y a mi hija", manifestó.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre los rumores de una posible relación con Christian Cueva?

Los rumores sobre un posible romance entre Pamela Franco y Christian Cueva no han cesado, especialmente después de que ambos fueron vistos juntos en una discoteca. En las imágenes difundidas, se les observa besándose, lo que ha despertado especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

A pesar de la atención mediática, Franco evitó confirmar o negar los rumores. La cantante señaló que estos comentarios son simplemente suposiciones.

"Ustedes están asumiendo algo, pero bueno, no diré más", señaló al respecto.