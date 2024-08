Christian Cueva, denunciado por su esposa por violencia: ¿qué sanciones penales podría afrontar?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Christian Cueva separado de Cienciano y con medidas de protección para su esposa: ¿qué sanciones penales podría afrontar?

El futbolista Christian Cueva fue separado de manera definitiva de Cienciano del Cusco este martes, luego de que su esposa, Pamela López, presentara una denuncia en su contra por violencia familiar física y psicológica. Cabe resaltar que el futbolista había sido presentado este lunes como nuevo fichaje del referido club.

Pero eso no es todo. El Ministerio Público, a través de la Quinta Fiscalía en Violencia Contra la Mujer de Lima Centro, anunció la apertura de diligencias preliminares contra Cueva "por el delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar".

📢 Quinta Fiscalía en Violencia Contra la Mujer de Lima Centro (4.° Despacho) dispuso iniciar diligencias preliminares tras denuncia de ciudadana Pamela López, contra su esposo Christian Cueva, por el delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. pic.twitter.com/QrpqaL5aSW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 20, 2024

Paralelo a ello, el Octavo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima anunció hoy que ha dispuesto medidas de protección preventivas y de rehabilitación a favor de Pamela López, lo que implica la prohibición de "acercamiento o proximidad" de Cueva hacia la denunciante "hasta por una distancia de 300 metros", y la instalación del aplicativo "botón de pánico" en el celular de la víctima, entre otras disposiciones.

(1/3) Corte de Lima otorgó medidas de protección a Pamela López Solórzano contra su esposo, el futbolista Christian Cueva Bravo por violencia física y psicológica. Juzgado dispuso instalar el aplicativo Botón de Pánico en el celular de la víctima. Link: https://t.co/KR2jgQ7hQQ pic.twitter.com/NwETy1H5XD — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) August 20, 2024

En cuanto a la denuncia, Pamela López indicó a medios de comunicación que fue víctima de violencia física y psicológica durante "muchos años" por parte del futbolista, y afirmó que su hija mayor también habría sido víctima de agresiones, desde que tenía 7 años.

“Fueron varios episodios, han sido delante de mis hijos. Han sido muchos años de violencia familiar, y este año he sufrido dos sucesos muy fuertes: uno cuando descubrí una infidelidad y otro el día antes de mi cumpleaños”, indicó la denunciante.

Asimismo, López señaló que no es la primera vez que interpone una denuncia contra Cueva, ya que la primera habría sido el pasado mes de julio, por abandono de hogar.

Por su parte, su abogada, Rosario Sasieta, indicó que su patrocinada habría sido víctima de feminicidio en grado de tentativa. "Los videos que tenemos prueban la golpiza. Para mí, fue un intento de feminicidio por parte de este hombre contra Pamela, no es fácil", aseveró.

Dadas estas acusaciones, cabe preguntarse cuáles serían las consecuencias penales que podría afrontar Christian Cueva de comprobarse judicialmente las imputaciones. Al respecto, RPP conversó con tres abogadas penalistas: Romy Chang, Cynthia Silva y Leticia Silva.

¿Por qué delito podría ser denunciado Christian Cueva?

La abogada penalista Romy Chang indicó que el delito por el que podría ser acusado Christian Cueva no necesariamente sería el de tentativa de feminicidio, pues en la investigación se debería determinar si hubo una intención de quitarle la vida a la víctima.

"La diferencia entre un tema de agresiones o lesiones, y un tema de (tentativa de) feminicidio, es el ánimo, la voluntad del agresor. En el caso del feminicidio, el objetivo del agresor es acabar con la vida de la víctima. Hay que apreciar, por más duro que esto pueda sonar, que del tipo de agresión se pueda desprender una voluntad como esa, mientras que en el tema de las lesiones el objetivo no es matarla, sino agredirla", explicó.

"En el caso de Cueva, de los videos que se han presentado y se han hecho públicos, no queda muy claro realmente, no sería del todo contundente, que su intención era matarla. Uno, porque lo hace en un ascensor (…), acá más pareciera que lo que quería era pegarle, maltratarla, cometer un acto de violencia, pero que no llegara necesariamente a la muerte", agregó.

No obstante, Chang señaló que si la abogada de la víctima "presentara otros elementos de prueba que nosotros no hemos visto (…), de los que se pueda desprender que él realmente la quería matar, cambiaría la cosa".

"Ahí, por supuesto, que las posibilidades de una prisión preventiva podrían incrementarse versus el tema de agresiones, donde la pena sería mucho menor. En el feminicidio la pena puede ser de hasta 35 años de cárcel; en cambio, las agresiones van para tres años, pero la pena no se puede suspender, o sea, si lo condenan tiene que ir a la cárcel, ahora, pero la pena no se puede suspender, si lo condenan tiene que ir a la cárcel", aseguró.

Sin embargo, aseveró que era difícil que a Cueva se le pueda imponer prisión preventiva, siempre y cuando cumpliera con los arraigos adecuados.

"Ahora la prisión preventiva no tiene nada más que ver con el tema de la cantidad de años de pena, sino también con otros elementos, como el tema del arraigo laboral, o sea que tengo un trabajo fijo, conocido, que tenga un arraigo familiar, que tengo un domicilio donde lo podamos localizar, que no haya indicios de que vaya a obstaculizar la investigación o la vaya a obstruir, o que se vaya a fugar. En el caso de Cueva, él si cuenta con esos elementos", explicó.

Finalmente, indicó que la violencia psicológica que habría sufrido Pamela López "también está catalogada como un delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar".

"Las agresiones contra los integrantes del grupo familiar abarcan tanto lesiones físicas, que no requieren días de atención médica (…), pero también un daño psíquico grave, una lesión psicológica grave que perturbe a las personas, (…) y eso se puede determinar con una pericia psicológica", indicó.

"Si es que se arroja eso, son los supuestos que configuran el delito que se sanciona con una pena de 1 a 3 años y que no permite suspender la pena", puntualizó.

Chang indicó que en el caso del delito de lesiones, también correspondería una pena de prisión efectiva contra CuevaFuente: Andina

Cynthia Silva: "Pareciera ser que es una tentativa de feminicidio"

Por su parte, la abogada Cynthia Silva señaló que el caso sí podría configurar una tentativa de feminicidio a partir de los videos que se han difundido en medios de comunicación, aunque dijo que "la investigación exhaustiva nos lleva a esperar una serie de actos de investigación adicionales que puedan dar mayor claridad de lo que ha ocurrido".

"Pareciera ser que es una tentativa de feminicidio (…) Ese video se tendría que analizar junto con la declaración de la víctima, con las fotos que ha mostrado. Me parece que la ha tratado de asfixiar, ha tratado de impedirle que pueda respirar, y también podemos ver ahí a una persona que ha aparecido a detener la situación. Podemos ver cómo es que el acto de violencia se ha detenido, no por decisión del señor Cueva, sino por la intervención de un tercero, y esto también abona a la tesis de una tentativa de feminicidio", resaltó.

En ese sentido, Silva señaló que la tentativa de feminicidio puede tener la "gravedad suficiente como para que se imponga desde el mínimo de la pena, que en el caso de feminicidio son 20 años".

"Es importante que se tenga claro que, cuando hablamos de tentativa, hablamos de una graduación de gravedades, y entonces es de cargo del juez (…) que evalúe cuál es el nivel de gravedad que he alcanzado esta tentativa de feminicidio, y que con ello pueda aplicar la pena, pero no puede aplicarse la misma pena base del delito que, como digo, va desde los 20 años", precisó.

Consultada acerca de si la tentativa de feminicidio puede desestimarse por ausencia de dolo o de voluntad de quitar la vida a la víctima, la abogada indicó que "los feminicidios no solamente se producen cuando el agresor está determinado a matar".

"Eso es conocido como dolo directo; pero también podemos calificar como tentativa de feminicidio, dependiendo del resultado, a conductas que aun cuando sabían que el resultado podía ser el de la muerte, no detienen su actuar", aclaró.

"Entonces, si bien los argumentos por los cuales se quiere desestimar la tentativa de feminicidio son el de que ‘bueno, él sí la ahorcó, sí le impidió la respiración, pero no la quería matar, solo la quería lesionar’. ¿Qué lesión produce el hecho de querer impedir la respiración? No es un golpe, no es una cachetada que directamente se evidencia un dolo de generar la lesión o simplemente castigar sin importar cuál es el resultado. Pero, en el caso de la tentativa de feminicidio, en realidad, son muy frecuentes los casos en los cuales el agresor no ha ido decidido a matar, sino que ha ido decidido a castigar, a desarrollar hechos de violencia que pueden llevar a la muerte, y no por ello se detiene en el acto", explicó.

Asimismo, Silva consideró que no se debe perder de vista el contexto en que se habría dado la violencia que sufrió Pamela López, el cual podría ser "la caracterización de un escenario en el cual la víctima, aún cuando pueda tener la fuerza física suficiente para defenderse, no logra defenderse, porque ya este contexto de violencia la ha doblegado".

"Entonces va más allá de lo físico, es un ambiente de violencia que ya la ha debilitado tanto que está a merced de su agresor, y entonces por eso soporta violencia tantos años, por eso es que no denuncia, y eso la pone en una mayor situación de riesgo, de indefensión frente a su agresor", indicó.

"Esto es un análisis que se da aparte de hechos de violencia que se pueden caracterizar de manera individual, que constituyan violencia psicológica, violencia física en otros supuestos en los que no haya, de repente, videos que pueden ser analizados independientemente (...) En esos casos es en que se va a tener que analizar estos delitos que pueden sumarse, en cuanto a penas, al de tentativa de feminicidio, si se califica así el evento del ascensor", puntualizó.

Leiticia Silva: "Ha pasado que la víctima, por la misma situación de estar en desventaja, se ve en la necesidad de defenderse"

La exfiscal y abogada Leticia Silva se pronunció respecto a los videos difundidos en las últimas horas, que mostrarían a Pamela López agrediendo también a Christian Cueva.

Sobre ello, la abogada indicó que esos registros "dan cuenta de que hay un continuo de violencia entre ellos", que puede catalogarse como una relación tóxica sostenida por la pareja, pero que "en muchos casos" se ha visto que la víctima ha tenido la necesidad de defenderse frente a agresiones iniciales.

"Lo cierto es que sí hay violencia, no se puede obviar porque ya tenemos estos vídeos que nos muestran que esta familia es una familia que está mostrando realmente violencia psicológica, emocional, física inclusive. Se tiene que determinar, efectivamente, si estamos frente a agresores y víctimas, porque ha pasado en muchos casos que la víctima, por la misma situación de estar en desventaja, en vulneración, se ve en la necesidad de defenderse. Entonces estamos frente a una legítima defensa", señaló.

No obstante, remarcó que, a su parecer, "los videos no están completos" y habría que analizar "quién inicia el maltrato".

"Obviamente, si yo me defiendo por legítima defensa, el agresor va a ser la persona que inicia estas agresiones porque yo estoy defendiendo mi integridad física", remarcó.

Asimismo, Silva señaló que la legislación peruana contempla que estos casos se puedan abordar por dos vías: "un proceso especial para ver los temas que competen a los alimentos, al régimen de visitas, a la custodia, inclusive a los bienes patrimoniales que comprendan a esta familia; y, por otro lado, está el tema de la investigación penal".

"Particularmente, de lo que he podido apreciar, yo diría que estamos sí frente a hechos de violencia reiterados, continuos. Si bien es cierto, no podría calificar un solo vídeo como si fuera un hecho aislado, sino el conjunto de las agresiones", puntualizó.

¿Qué ha dicho Christian Cueva sobre la denuncia?

A través de un comunicado, difundido en su cuenta de Instagram, Christian Cueva se pronunció luego de que su esposa Pamela López lo denunciara por violencia física y psicológica.

El futbolista nacional dijo asumir la responsabilidad de su conducta, la cual, según dijo, fue "en respuesta".

“La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es”, indicó.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me haré y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón”, agregó.

Asimismo, dijo que "la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes", y pidió que se le deje "jugar al fútbol".

El exjugador de Sao Paulo y Santos también dio a conocer que abrirá su historial médico por este caso. “Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno quiera, a veces los problemas internos ganan”, culminó.