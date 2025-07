Pamela López anuncia el cierre de su discoteca 'La Cueva de KityyPam': "No funcionó como tal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López confirmó el cierre de su discoteca La Cueva de KittyPam. Según explicó, el negocio no alcanzó los resultados esperados tras casi dos meses de ser inaugurado.

"Estamos trabajando en un proceso, ya no va a ser discoteca, va a ser algo bien chévere, bien bonito. No funcionó como tal y veíamos que no era. Teníamos mucha inversión. La discoteca es pequeña, no es muy grande, no tiene tanta capacidad", declaró al programa Amor y Fuego.

Frente a los rumores de una posible quiebra, la aún esposa de Christian Cueva aclaró que el cierre de la discoteca forma parte de una transición hacia una nueva propuesta. Según explicó, el local está siendo remodelado para convertirse en una propuesta distinta.

"No es que haya quebrado. No funcionó como discoteca. Estamos viendo otro formato, algo que sí valga la pena y que sea más acorde al lugar y al tipo de público", afirmó la influencer.

Pamela López confirma el cierre de su discoteca 'La Cueva de KittyPam'

Baja afluencia de público

El anuncio se produce luego de que diversos reportes televisivos evidenciaran la baja afluencia de público, pese a la promoción que recibió el establecimiento tras su lanzamiento. Imágenes difundidas por el propio programa mostraban un local prácticamente vacío a pocos días de su inauguración.

La Cueva de KittyPam fue inaugurada el 24 de mayo en el local de la discoteca Lift, ubicada en el distrito limeño de Lince. A través de sus redes sociales, Pamela López compartía detalles de los eventos que ofrecía, incluyendo la programación de orquestas de cumbia y salsa.

La inauguración coincidió con el cumpleaños de la influencer, quien celebró en grande con shows en vivo de agrupaciones como Orquesta Candela. Además, su pareja, Paul Michael, se presentó como parte del evento, interpretando su primera canción como solista.