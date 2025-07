Melissa Klug y Jefferson Farfán coincidieron en un evento deportivo: ¿cómo fue el momento?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Klug y Jefferson Farfán coincidieron en un evento deportivo para alentar y apoyar a su hijo en común, Jeremy, quien disputó un partido de fútbol juvenil con el club Alianza Lima. La expareja asistió por separado al estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, aunque sin la compañía de sus respectivas parejas.



Ambos recurrieron a sus redes para compartir imágenes de la actividad deportiva. De acuerdo con El Popular, la primera en publicar fue Klug, quien expresó su orgullo por el desempeño de su hijo en la cancha, incluso se dejó oír alentándolo desde las tribunas. Jefferson Farfán también difundió un video, pero desde otra ubicación.

Melissa Klug responde a polémico comentario sobre Jefferson Farfán en redes sociales



Hace unos días, Klug activó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores, pero uno de los comentarios no pasó desapercibido.

"La gente está viendo que Farfán es una joyita y todo lo soluciona con juicios que él sabe que va a ganar", escribió un usuario. Lejos de ignorarlo, la influencer decidió responder.

"Esperemos que la justicia sea 'LEAL' y no se compre con favores o con dinero, para que resuelvan como es acorde a la ley. ¡'Esperemos, porque los favores hoy en día están en su furor! Tú me ayudas y yo te ayudo", publicó.

Evelyn Vela descarta reconciliarse con Melissa Klug

Evelyn Vela descartó reconciliarse con Melissa Klug. La figura de televisión reiteró su rechazo a cualquier acercamiento con la empresaria de 41 años y aseguró que no retomara su amistad con ella tras estar varios años distantes por disputas —y polémicas— con sus hijas.

Vela acudió como invitada a América Hoy para hablar sobre el tema: 'De mejores amigos a enemigos'. Al respecto, Edson Dávila, uno de los conductores del progrma, decidió hacer un comentario que no cayó bien a la exbailarina diciéndole que Melissa Klug entrará al set.

"¿Permitirías que ingrese en este momento, por favor, Melissa Klug?", señaló 'Giselo' ocasionando la inmediata respuesta de Evelyn Vela: "Yo no entro a estos juegos estúpidos. Ojo, yo no tengo miedo a nadie. Por si acaso, lo digo. A mí me invitaron. Cuando la quieran invitar a ella, la invitan a ella".

Luego, la modelo Valeria Piazza le consultó a Evelyn: "¿Nunca podrán hablar de repente para arreglas las cosas, la situación, la amistad que ustedes tenían?". Dicha pregunta hizo que la examiga de Klug conteste de manera más tajante: "No. Porque cuando ya tocan un tema muy delicado que son tus hijos, ya esa amistad no sirve. Para mi esa amistad quedó en la basura".

Finalmente, Ethel Pozo intentó comprender la posición de Evelyn Vela. "Bueno, cuando se toca a los hijos ya no hay vuelta atrás, pero Evelyn no es la única. Ojo, atención. Muchas mujeres se pelean con su mejor amiga", sostuvo la conductora.

