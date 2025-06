Con mariachis y flores: Pamela López celebró su cumpleaños con su pareja Paul Michael

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López fue homenajeada por su pareja Paul Michael con mariachis, flores, una gran torta y diversas canciones románticas el último sábado 7 de junio, día del cumpleaños de la todavía esposa del futbolista Christian Cueva.

Fue en la celebración de su cumpleaños 38, que Pamela López fue recibida por el exintegrante de Combinación de La Habana con una grata fiesta dentro del local en el Centro de Lima donde ella es una de las propietarias y el cual administra junto con Michael en los eventos denominados ‘La Cueva de KittyPam’.

Luciendo un ancho sombrero de mariachi y sosteniendo un ramo de flores, Paul Michael se dirigió hacia Pamela López junto a un grupo de músicos que empezaron a cantarle a la empresaria y anfitriona ante la mirada y aplauso de los asistentes.

En otro video, compartido en Instagram por el propio Paul Michael, se ve cómo el joven de 26 años canta un romántico tema a Pamela López. Del mismo modo, el artista se animó a interpretar su reciente éxito El cervecero junto con la cantante Handa.

En la fiesta, estuvieron agrupaciones como Los conquistadores de la salsa, Sensación salsera. Además, se vieron algunas figuras del espectáculo como el modelo Elías Montalvo y la bailarina Deysi Araujo.

Magaly Medina criticó a Paul Michael y Pamela López por comer menú

Pamela López difundió en su cuenta de Instagram una visita que hizo a un restaurante donde presumió haber disfrutado de un “delicioso” aperitivo.

"Y estoy en mi menú de trece soles con mi amigo el cocinero Omar. Déjame felicitarte porque tu menú de trece soles es el más rico que he probado en mi vida. Hoy disfruté de un rico cao cao y una deliciosa sopa de menestrón”, comentó López en un video.

Del mismo modo, el programa Magaly TV: La Firme también compartió las imágenes de Paul Michael y Pamela López comiendo el mismo menú marcando como día del suceso el pasado viernes 23 de mayo.

“Las cosas parecen que sí están mal. Este chico (Paul Michael) no tiene más, que la lleva a comer a un huequito de menú de 13 soles. Claro pues, si anda con este que no tiene oficio, ni beneficio”, arremetió Magaly Medina contra el salsero.

Asimismo, la periodista consideró que es la propia Pamela López quien paga el menú. “Pero si este chico no hace nada. Claro ella tendrá que pagar el menú de 13 soles, pero por favor, si eres Pamela López”, cuestionó la 'Urraca'.

Pamela López se defendió de críticas por comer menú de 13 soles

Por otra parte, Pamela López salió al frente y se defendió de los cuestionamientos por comer menú junto a su pareja Paul Michael.

En declaraciones para América Espectáculos, la empresaria de 38 años comentó que también puede ir a un restaurante caro a almorzar y que eso “no la hace mejor persona”.

“Me puedo ir a un restaurante costoso como también puedo ir a comer un menú. Eso no te hace mejor persona. Yo creo que las personas que critican no saben que allá en Trujillo, en Huacho, en todos los lugares, alguna vez la gente ha comido menú y no por eso te hace menos. ¿Cuál es la crítica?”, señaló.

En esa misma línea, el cantante Paul Michael también restó importancia a las críticas por ir a comer un menú junto a Pamela López. “Todos saben que los menús son riquísimos, así que no hay problema con eso”, manifestó el cantante.

