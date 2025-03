Pamela López responde con todo a Melissa Klug tras sus polémicas revelaciones en 'El valor de la verdad'

Las confesiones de Melissa Klug sobre Christian Cueva y Pamela López encendieron la polémica, y la expareja del futbolista no tardó en responder desde sus redes sociales.

Las revelaciones de Melissa Klug en El valor de la verdad no pasaron desapercibidas. Durante su paso por el sillón rojo de Beto Ortiz, la empresaria no tuvo reparos en responder preguntas incómodas que involucraban a Christian Cueva y su expareja, Pamela López, quien no dudó en contraatacar.

En medio de su interrogatorio, Klug respondió: "¿Te coqueteaba Christian Cueva?". La respuesta de Melissa fue directa: "Sí, a quién no". Sin embargo, aclaró que no había una conversación continua con el futbolista, como había insinuado antes López, y se defendió diciendo: "No soy la amante, soy la amiga".

Pero las revelaciones no pararon ahí. Klug sorprendió al afirmar que Pamela López imitaba sus vestidos, carteras e incluso su maquillaje desde que se conocieron. Según la expareja de Jefferson Farfán, López era una gran admiradora de su estilo. "Cueva me contaba que su mujer, en ese entonces, era fan mía, y cuando le tomaban fotos, le decían: 'Te pareces a Melissa Klug'", aseguró.

¿Cómo respondió Pamela López?

No pasó mucho tiempo para que Pamela López respondiera a las declaraciones de Melissa Klug. A través de sus historias de Instagram, la esposa de Christian Cueva dejó un mensaje contundente: "¿Fans? ¿Copiar tu ropa, maquillaje, carteras? ¡Dios mío! La casa de la comedia, por favor. Ya tienen una integrante más".

López no se detuvo ahí y lanzó un dardo directo: "¡Señora, ubíquese por piedad! Recuerde que usted no existía en mi vida. Usted era una NN en mi casa, imposible nombrarla, porque, repito: él jamás aceptó conocerla hasta los chats". Y para rematar, advirtió: "No siga, porque la sábana de 1000 hilos la tengo guardada".

Aunque minutos después eliminó esta historia, Pamela no tardó en dejar otra donde mostraba su mano sosteniendo una taza de té, acompañada del mensaje: "El cuento se cuenta solo", junto a dos emojis: uno de payaso y otro de circo.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Christian Cueva?

Cuando Beto Ortiz le preguntó directamente: "¿Te coqueteaba Christian Cueva?", Melissa no dudó en responder: "¿A quién no?". Luego, recordó un episodio ocurrido en junio de 2017, cuando asistió con amigos en el restaurante de Cuto Guadalupe. Fue allí donde un detalle le llamó la atención: Cueva llevaba una esclava en la muñeca.

"Le dije: ‘Qué bonita tu esclava’. Seguimos compartiendo, él se quedó un rato más con mis amigas y, cuando me iba, me dijo: ‘Toma, te la regalo’", relató Klug, añadiendo con picardía: "Esa cosita, obviamente, era la esclava, no piensen otra cosa".

Melissa también aseguró que, en su momento, tuvo una conversación con Pamela López para aclarar lo ocurrido. "Yo no soy la amante, soy la amiga", afirmó. "Le pedí disculpas, pero no las aceptó. Le dije que no tenía la culpa de que su marido sea un coqueto".

