“Ni usted ni yo somos santos”: Christian Cueva y los mensajes con los que enfrentó a Marisol

El futbolista le exigió retractarse por la canción Diles que no, la cual muchos tomaron como una indirecta a su fallido matrimonio con Pamela López. "Deje de insinuar cosas sobre mí y mi mujer", le escribió.

Lo que parecía un simple intercambio de mensajes entre "amigos" terminó convirtiéndose en una nueva polémica para Christian Cueva. Luego de que Pamela López, su expareja, revelara en La Noche Habla que el futbolista y la cantante Marisol habían compartido bebidas en un departamento sin que ella lo supiera, la Faraona de la Cumbia decidió hablar.

En el programa Amor y Fuego, Marisol aseguró que tenía pruebas de que Cueva intentó acercársele con otras intenciones y, sin titubeos, presentó una serie de chats donde el futbolista la llamaba “Sol” e incluso le dedicaba fragmentos de canciones. “Esta es mi verdad”, sentenció la cantante antes de exponer las conversaciones.

"Ni usted ni yo somos santos"

El tono de la historia cambió cuando Marisol, junto a Leslie Shaw y Pamela López, lanzó la canción Diles que no, cuya letra fue interpretada por muchos como una indirecta al futbolista: "No le creas a los hombres que lloran ante una mujer. Pa' la calle por tramposo, no le creas por mentiroso y que se vaya con la otra, esa rata a nadie le importa".

Cueva no tardó en reaccionar y le escribió un mensaje en WhatsApp a la cantante exigiéndole una disculpa pública. "Te voy a dar hasta el día de hoy para que empieces a retractarte y pedir disculpas por todo lo mal que hablas de mí y de mi mujer", advirtió el futbolista, quien, para ese entonces, ya había hecho pública su relación con Pamela Franco.

Lejos de quedarse callada, Marisol respondió con firmeza: "¿Perdón? No sé de qué está hablando, señor. Me parece que me está amenazando. Nunca mencioné sus nombres, ni los mencionaré", escribió. Luego, lanzó una advertencia: "Si me pasa algo, usted será el único responsable".

Pero Cueva no se quedó atrás y le contestó con una frase que terminó encendiendo aún más la polémica: "No, señora, yo no amenazo a nadie. Solo le pediría que deje de colgarse de mí, insinuando muchas cosas y hablando de mi persona y la de mi mujer… Aquí ni usted ni yo somos santos, y lo sabe".

Pamela López descubrió mensajes entre Christian Cueva y Marisol

Pamela López ya había dejado entrever este acercamiento en el programa La Noche Habla. Según su versión, descubrió los chats cuando accedió a la cuenta de Instagram de Cueva, pero para su sorpresa, las conversaciones con Marisol habían sido eliminadas.

Al preguntarle sobre la desaparición de los mensajes, Cueva intentó justificarse: "Solo me pidió un saludo y, al no recibir respuesta, ella misma eliminó la conversación", aseguró. Pero Pamela no le creyó ni por un segundo: "Cuando alguien borra una conversación, es porque hay algo indebido o comprometedor. Si fuera solo un saludo, ¿para qué eliminarla?", cuestionó.

