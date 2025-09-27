Camucha Negrete en 'Pantaleón y las visitadoras': el papel que hizo en la única película dirigida por Vargas Llosa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de la muerte de Camucha Negrete, varias personalidades recordaron su amplia trayectoria en la televisión, el teatro y el cine. Uno de sus papeles más recordados fue en la primera adaptación cinematográfica de Pantaleón y las visitadoras, donde interpretó a 'La Brasileña'. Esta producción fue realizada en 1975 en República Dominicana y contó con la codirección de Mario Vargas Llosa.

La trama está basada en la novela homónima del nobel de literatura, publicada en 1973, que relata la creación de un servicio de prostitución organizado por el Ejército del Perú en la Amazonía para atender a los soldados. El elenco estuvo conformado por José Sacristán, en el papel de Pantaleón Pantoja; Katy Jurado, como 'La Shushupe'; y Rosa Carmina, en el rol de una bailarina.

La censura y estreno tardío de Pantaleón y las visitadoras

Pese a la expectativa que generó, la película no tuvo buenos resultados en taquilla. Además, fue prohibida en el Perú por el mandato de Juan Velasco Alvarado, que la consideró inadecuada, por lo que se estrenó primero en Puerto Rico. No fue sino hasta el 26 de noviembre de 1981, tras la caída del régimen militar, que llegó a las salas peruanas.

"No sé si seguiré haciendo películas. Vamos a ver, primero, qué pasa con esta, que resultó más complicada y larga de lo previsto, pero muy interesante, desde luego", así lo señaló Vargas Llosa antes del estreno.

Sin embargo, con los años no estuvo conforme con el resultado final y llegó a calificarla como "espantosamente mala". En una visita a la Universidad Complutense de Madrid, en julio de 2012, dijo: "Es un filme que no hay que ver de ninguna manera, que si se cruza en su camino y ustedes me tienen en alguna estima, por favor no vean, porque además actúo. Es una película espantosamente mala y todo es culpa mía".

Otra versión de Pantaleón y las visitadoras en 1999

En diversas entrevistas, Mario Vargas Llosa reconoció que su experiencia como codirector fue todo un desafío, ya que no tenía conocimientos técnicos.

"Mi única experiencia con el mundo visual es haberle pedido a un amigo fotógrafo, con quien trabajábamos en una revista, que me diera su pase para entrar a una corrida de toros en Lima. Yo me ofrecí a tomar la foto que él debía tomar para la revista", confesó.

También mencionó que su relación con el cine difiere de la literatura: "Con el cine me pasa algo curioso. Normalmente en el cine suelen gustarme cosas que en la literatura detesto, como por ejemplo el western y me pasa lo mismo con las películas policíacas".

Pantaleón y las visitadoras tuvo otra adaptación cinematográfica en 1999, dirigida por Francisco Lombardi. Esta nueva entrega, encabezada por Salvador del Solar, Angie Cepeda, Maricielo Effio, Tatiana Astengo y Pilar Bardem, logró mejor respuesta del público y la crítica.