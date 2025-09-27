¿Qué detalla el parte policial de la denuncia del exproductor de 'Arriba mi gente' contra Gustavo Salcedo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, fue acusado de agredir a Christian Rodríguez, exproductor del programa Arriba mi gente. Tras el hecho, Rodríguez fue trasladado a una clínica donde, según información de RPP, recibió cuatro puntos de sutura en la cabeza.

Posteriormente, el productor acudió a la Comisaría PNP de San Isidro para presentar la denuncia correspondiente.

¿Qué relató el exproductor de Arriba mi gente sobre la supuesta agresión de Gustavo Salcedo?

Rodríguez relató que la agresión ocurrió la tarde del viernes, 26 de septiembre, en el distrito limeño de San Isidro, cuando salía de un estudio de abogados acompañado de su esposa y su hijo de 10 años. En su declaración a las autoridades, indicó que reconoció a su agresor y lo identificó como Gustavo Salcedo.

"Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro", narró en un video que grabó uno de sus allegados.

Christian afirmó que, tras el impacto, Salcedo descendió de su vehículo y lo golpeó hasta causarle una herida en la cabeza. "Dio la vuelta y vino a golpearme. He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo", aseguró.

¿Qué detalla el parte policial sobre la denuncia del exproductor de Arriba mi gente contra Gustavo Salcedo?

El parte policial, al que tuvo acceso RPP, menciona otras presuntas agresiones y amenazas de Gustavo Salcedo contra el exproductor de Arriba mi gente que habrían ocurrido desde marzo de este año.

Según el documento oficial, Christian Rodríguez denunció que, el 22 de marzo de 2025, mientras realizaba ejercicios en el malecón de Miraflores, se cruzó con Gustavo Salcedo, quien lo golpeó con el codo en el rostro. El productor cayó al suelo, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento por unos segundos. Según la denuncia, Salcedo no se detuvo y continuó corriendo. Tras el hecho, Rodríguez fue llevado a una clínica donde recibió suturas en la cabeza.

Días después, el denunciante empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos con contenido amenazante. También relató que un automóvil negro lo siguió en varias oportunidades, incluso hasta la puerta de su centro laboral.

El 19 de julio, mientras corría nuevamente en el malecón, Christian Rodríguez se encontró otra vez con Gustavo Salcedo, quien -según su versión- lo interceptó en bicicleta y lo increpó. Ante ello, se refugió en el vehículo de su entrenador, pero aseguró que Salcedo los persiguió e intentó sujetarse del auto en movimiento.

El 2 de septiembre, Rodríguez afirmó haber sido seguido nuevamente, esta vez cuando iba a recoger a su hijo del colegio. Señaló que el mismo vehículo y una motocicleta sin placa lo acosaron en el trayecto y que, al encararlos, los ocupantes se negaron a responder.

El 3 de septiembre, denunció que recibió en su domicilio un ramo de flores con una nota amenazante. Posteriormente, el 11 y 13 de septiembre, su esposa y su hijo también recibieron mensajes intimidantes.

Ante estos hechos, Christian Rodríguez manifestó temer por su vida y la de su familia, por lo que decidió formalizar la denuncia contra Gustavo Salcedo en la Policía Nacional para los fines del caso.

Christian Rodríguez aseguró que Salcedo chocó su auto contra el suyo, descendió de su vehículo y lo agredió hasta provocarle una herida en la cabeza. | Fuente: RPP