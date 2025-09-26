Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Productor de 'Arriba mi gente' acusa a Gustavo Salcedo de agresión

Christian Rodríguez Portugal, productor del programa 'Arriba mi gente', dijo haber sido víctima de agresión.
Christian Rodríguez Portugal, productor del programa 'Arriba mi gente', dijo haber sido víctima de agresión. | Fuente: Instagram: Christian Rodríguez Portugal
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Según informó el diario Trome, Christian Rodríguez Portugal fue atacado en el distrito de San Isidro.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Rodríguez Portugal, productor del programa Arriba mi gente, afirmó haber sido víctima de una agresión la tarde del viernes en el distrito limeño de San Isidro, cuando salía de un estudio de abogados junto a su esposa y su hijo de 10 años, informó Trome.

Según lo reportado por el medio, durante su declaración ante las autoridades, Rodríguez señaló que reconoció a su agresor y lo identificó como Gustavo Salcedo.

Su versión de lo ocurrido

"Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro", relató en declaraciones recogidas por el citado diario.

Rodríguez sostuvo que, tras el impacto, Salcedo descendió del vehículo y lo golpeó hasta causarle una herida en la cabeza. "Dio la vuelta y vino a golpearme. He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo", afirmó.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Maju Mantilla Gustavo Salcedo Arriba mi gente Christian Rodríguez Portugal

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA