Productor de 'Arriba mi gente' acusa a Gustavo Salcedo de agresión

Christian Rodríguez Portugal, productor del programa Arriba mi gente, afirmó haber sido víctima de una agresión la tarde del viernes en el distrito limeño de San Isidro, cuando salía de un estudio de abogados junto a su esposa y su hijo de 10 años, informó Trome.

Según lo reportado por el medio, durante su declaración ante las autoridades, Rodríguez señaló que reconoció a su agresor y lo identificó como Gustavo Salcedo.

Su versión de lo ocurrido

"Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro", relató en declaraciones recogidas por el citado diario.

Rodríguez sostuvo que, tras el impacto, Salcedo descendió del vehículo y lo golpeó hasta causarle una herida en la cabeza. "Dio la vuelta y vino a golpearme. He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo", afirmó.