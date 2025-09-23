Maju Mantilla reaparece en redes con un mensaje tras dejar 'Arriba mi gente' en medio de rumores de infidelidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maju Mantilla reapareció en redes sociales después de su sorpresiva salida del programa Arriba mi gente, luego de verse involucrada en rumores de infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo. La conductora aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo recibido y rechazar las especulaciones sobre su vida privada.

La decisión de retirarse del programa se produjo tras el incremento de comentarios sobre un supuesto vínculo sentimental con Christian Rodríguez, productor del espacio televisivo.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora agradeció a quienes le han mostrado respaldo.

"Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, lo aprecio mucho”, escribió. Este el primer pronunciamiento público desde su abrupta desvinculación del magazine, durante los días en los que se mantuvo alejada de los medios y las redes sociales.

El mensaje de Maju Mantilla tras renunciar en vivo a Arriba mi gente'.Fuente: Instagram: Maju Mantilla

Mantilla advierte acciones legales ante rumores sobre vínculos extramatrimoniales

El 18 de septiembre, Maju Mantilla sorprendió al público y a sus compañeros de Arriba mi gente al anunciar en vivo su renuncia. "Han sido días muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes, se han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada", señaló durante la transmisión.

Sostuvo que, como figura pública, está expuesta a rumores, pero no iba a permitir que la difusión irresponsable de información dañe su vida privada. "Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de ellos. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios hayan optado por el sensacionalismo", comentó.

Previo a su anuncio, la exMiss Mundo anunció acciones legales contra quienes continúen difundiendo información falsa o no verificada.

"Estoy muy cansada. Es increíble cómo algunos medios crean historias sobre mí que nunca ocurrieron. Lo hacen de forma constante, vinculándome maliciosamente con terceros, generando expresiones negativas hacia ellos y hacia mí. Por ello, me reservo el derecho de tomar las acciones legales correspondientes", afirmó.

"Tomaré acciones legales": Maju Mantilla se molesta ante rumores sobre vínculos extramatrimoniales. | Fuente: Instagram: Maju Mantilla