Patricia Portocarrero dice haber encontrado el "amor verdadero" con su nueva pareja. | Fuente: Rafael Vereau

Luego de siete años de soltería, Patricia Portocarrero celebra su amor con el consultor Fabrizio Lava. La actriz se encuentra ilusionada con su relación que tiene poco más de un año.

"Por primera vez encontré el amor verdadero. En ese sentido, estoy viviendo mi primer enamoramiento", comentó durante la presentación de la comedia musical "Locos de amor 3". "Rumbo a mis 50 años [tiene 46], me siento realmente plena", agregó.

En octubre del año pasado, la artista hizo pública su relación con Fabrizio Lava a través de Instagram. Se reencontraron cuando ella dictaba clases en una escuela. “Yo lo conozco muchos años después, a través de unas clases que yo daba en un colegio. Nunca supe que era de mi colegio hasta que me lo reencuentro”, relató hace unos meses a “Encendidos” de RPP Noticias

La película "Locos de amor 3", que se estrena el próximo 13 de febrero, se centra en tres amigas ─Ebelin Ortiz, Katia Condos y Patricia Portocarrero─ al borde de los 50 que sufren por amor. La actriz de "Los Vílchez" destacó que todos se podrán sentir identificados con los problemas del filme.

"El amor no tiene edad. Nos moviliza hasta que nos vayamos a la tumba. Me encanta que sea una historia de adultos, pero que un chico joven igual se pueda sentir identificado", comentó.

NUEVO LOOK

La artista apareció con una nueva apariencia. Ella comentó que bajó de peso ─alrededor de 10 kg.─ por un nuevo personaje para la telenovela "Princesas". "Quería alejarme de mi personaje María Elena en 'Los Vílchez'", explicó.

Asimismo, aseguró que siempre se ha sentido cómoda con su figura, sin importar su peso. "Me he sentido bien cachetona o no, flaca o más gordita. El trabajo del actor es ponerse en la piel y cuerpo de otras personas", agregó Patricia Portocarrero.

En los próximos meses, la actriz regresará al teatro con "La Tribu", dirigida por Bruno Ascenzo. Una comedia sobre un marido que planeaba un fin de semana romántico para su esposa, pero no contaba que sus tres hijos (y sus parejas) le arruinarían sus planes con sus líos personales.