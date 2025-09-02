"Ni Magaly lo podrá arruinar": Paul Michael dedica 'Completamente Enamorados' a Pamela López

El cantante lanzó el videoclip de su nuevo tema junto a Los del Código y sorprendió con una dedicatoria especial a su pareja, quien también aparece en las imágenes.

El fin de semana, Paul Michael lanzó el videoclip de la canción Completamente enamorados junto a Los del Código. El tema es un cover de la icónica balada de Eros Ramazzotti, que años más tarde popularizó Chayanne. “Esto es para ti, Kitty Pam”, dice el cantante en el clip, y asegura que ni Magaly podrá separarlos.

Pamela López tiene una participación especial en la producción. Se la ve ingresando a un bar donde trabaja Paul como mesero, quien queda cautivado de inmediato. La historia muestra cómo él imagina escenas románticas con ella: caminatas por Barranco, helados compartidos y bailes llenos de complicidad, hasta que finalmente se arma de valor para invitarla a salir.

Aunque la letra conserva la esencia de la composición original de Adelio Cogliati, Piero Cassano y Ramazzotti, Paul añade frases personalizadas. En el coro canta: "Vamos a cantarle a la mujer más hermosa de este planeta". Más adelante, en un segmento de rap, refuerza el mensaje: "Que se entere todo el mundo que te amo. Nadie en este mundo podrá separarnos. Tú, mi Kitty Pam, la más envidiada, ni Magaly lo podrá arruinar".

Haste el fin del mundo: Pamela Franco y Christian Cueva

El lanzamiento de Paul Michael se suma a la ola de colaboraciones románticas entre parejas mediáticas. Meses atrás, Pamela Franco estrenó Hasta el Fin del Mundo junto a Christian Cueva, una salsa que mezcla romance y complicidad. En ella, Franco le canta: "Tú no te imaginas lo que siento por ti, cómo me haces falta cuando estás lejos de mí", mientras el futbolista responde: "Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, me podría enloquecer".

El videoclip, disponible desde abril en plataformas digitales, muestra a la pareja en escenas íntimas dentro de un jacuzzi, mientras él entona: "Hasta el fin del mundo, mi amor. Hoy, mañana y siempre".

Respecto a su relación, Pamela Franco declaró recientemente: "Los cuentos lo hacen ustedes porque uno está tranquilo. Hasta el momento estamos bien y esperamos que todo siga igual. Yo aprovecho el tiempo y no hablo de cosas que no tienen nada que ver conmigo".

Estas declaraciones surgieron después de que medios ecuatorianos reportaran una fiesta de 18 horas en la que presuntamente estuvo Cueva. Ante ello, Franco comentó: "No tengo nada que decir… Nosotros conversamos muchas cosas. Lo importante es que todo está tranqui. Él está enfocado y me alegra porque le está yendo bien, la gente lo quiere mucho. Yo estoy feliz por él".

