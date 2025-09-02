"Tuve que desbloquearlo": Pamela López confirma que retomó el diálogo con Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futbolista Christian Cueva volvió a ver a sus hijos luego de permanecer varios meses sin contacto directo con ellos. El reencuentro, captado por las cámaras del programa Amor y Fuego, incluyó una visita a un centro de entretenimiento y a un restaurante, acompañado por una nana y bajo estrictas medidas de seguridad.

Luego, el programa Magaly TV, La Firme conversó con la expareja de 'Aladino', Pamela López, para confirmar que decidió retomar la comunicación con el jugador de Emelec de Ecuador para que pudiera pasar tiempo con los menores durante el último fin de semana.

López explicó que, tras meses sin dialogar, tuvo que desbloquear el número telefónico de Cueva para retomar la comunicación y llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas.

"Ambos coordinamos directamente como padres, tuve que desbloquearlo para poder comunicarme con él. Me escribió para decirme que iba a recoger a mis hijos y también que los iba a dejar", detalló la influencer.

Pamela López aclara los términos de la conciliación de visitas con Christian Cueva

Pamela López aclaró que la conciliación sobre el régimen de visitas no está vinculada al tema de la pensión de alimentos, pues, según señaló, se trata de dos acuerdos distintos.

"Llegamos a una conciliación sobre las visitas, ya que él está en Perú y le correspondía salir con ellos. Una cosa es el régimen de alimento y otra el régimen de visitas. Aunque no haya cumplido con la pensión, tenía la libertad de recoger a mis hijos. Coincidió con el primer depósito de 12 mil soles, pero son asuntos distintos", puntualizó.

Mientras López se encontraba en Chiclayo trabajando en un evento con su actual pareja, Paul Michael, Cueva disfrutaba del reencuentro con sus hijos. Según informó el programa de Magaly Medina, luego de estar con los menores, el futbolista se dirigió a encontrarse con la cantante Pamela Franco, su actual pareja.

Rosario Sasieta dejó de ser abogada de Pamela López



La abogada Rosario Sasieta ya no representa legalmente a Pamela López. La exministra de la Mujer informó que, de mutuo acuerdo, se decidió poner fin al patrocinio legal "ad honorem" que brindaba a la trujillana de 38 años en el proceso que esta mantiene contra el futbolista Christian Cueva, denunciado por violencia física y psicológica a mediados de 2024.

El anuncio se realizó a través de un comunicado difundido en redes sociales de la influencer, donde la popular 'Señora Ley' precisó: "Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos ad honorem a la señora Pamela López Solórzano desde agosto de 2024 hasta la fecha".

El documento, firmado por ambas partes con fecha 20 de agosto de 2025, también detalla los avances logrados durante el tiempo de representación en favor de López, madre de los hijos de Cueva.

"Queremos indicar que, actualmente, la señora Pamela López ya está cobrando una asignación anticipada de alimentos por un monto de 12 mil soles y que el día de ayer (19 de agosto) hemos alcanzado una conciliación con el señor Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus menores hijos ante el 6.º Juzgado de Familia de Lima", se lee en el pronunciamiento.

López emitió un segundo comunicado en el que informó sobre el cambio en su defensa legal. Desde el viernes 29 de agosto, la representación ha quedado en manos del abogado Gino Paolo Zamora Vega, quien asumirá el patrocinio y la asesoría en los procesos judiciales en curso.