‘Al fondo hay sitio’ anuncia capítulo con escena en vivo, un hecho inédito en la ficción peruana

Al fondo hay sitio marcará un nuevo hito en la televisión nacional con la emisión de una escena completamente en vivo y en tiempo real, este lunes 18 de agosto. La producción no ha revelado aún la locación de Lima desde donde se transmitirá, pero confirmó que será la primera vez que una ficción nacional asuma el reto de realizar una secuencia en directo, sin edición.

De acuerdo con la productora general, Estela Redhead, explicó que la decisión de realizar esta escena en vivo responde al interés de desafiarse constantemente como equipo. “Estamos saliendo de nuestra zona de confort para demostrar la enorme capacidad del elenco y de todo el equipo técnico. Queremos sorprender y brindar una experiencia única a los televidentes”, señaló.

Asimismo, destacó la complejidad técnica que implica el proyecto, que requiere cámaras móviles, equipos de transmisión en directo, coordinación precisa entre actores y técnicos, ensayos previos y gestión de locaciones y permisos.

@afhstv ¡TÚ DECIDES! Este lunes Al Fondo Hay Sitio hace historia. Por primera vez tendremos contenido en vivo y tú serás parte de la trama. 📲 Solo escanea el QR que aparece en pantalla y vota para elegir qué escena quieres ver. Link en la BIO 👆🏽 ♬ sonido original - Al Fondo Hay Sitio

Erick Elera emocionado por este reto

El reto también alcanza al elenco. Erick Elera, quien interpreta a Joel Gonzáles, expresó su entusiasmo por participar en esta experiencia inédita.

“Nunca en mi carrera había hecho una escena en vivo. Hay nervios, pero también mucha energía. Es un desafío que requiere absoluta complicidad entre actores y técnicos para que empalme perfectamente con el resto del capítulo”.

“Esto es un desafío para todos: actores, técnicos, producción. La escena tiene que empalmar perfectamente con las demás del capítulo. Requiere mucha coordinación y precisión, pero eso lo hace aún más interesante”, finalizó.