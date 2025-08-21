Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

"Están haciendo leña del árbol caído": Erick Elera defiende a Paul Vega tras polémico video que se hizo viral

Erick Elera sale en defensa de Paul Vega por evitar una foto con seguidora.
Erick Elera sale en defensa de Paul Vega por evitar una foto con seguidora. | Fuente: Facebook: Erick Elera / Instagram: Paul Vega
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Tras el respaldo de su compañero de Al fondo hay sitio, el actor Paul Vega ofreció disculpas por evitar interactuar con una seguidora.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Elera salió en defensa de su compañero de Al fondo hay sitio, Paul Vega, después de que circulara un video en el que se le observa evitar interactuar con una seguidora que le solicitaba una foto.

La imágenes muestran a Vega continuando su camino mientras una joven intenta abrazarlo. Las imágenes, compartidas en TikTok por la madre de la seguidora, provocaron críticas hacia el actor que interpreta a Koky Reyes en la serie.

Ante la viralización del hecho, el actor Erick Elera recurrió una transmisión en vivo en la misma red social para pronunciarse al respecto.

"Pueden haber pasado muchas cosas, pasó demasiado rápido. Están haciendo leña del árbol caído, yo me imagino que en algún momento Paul hablará del tema", expresó.

La opinión de Erick Elera sobre la exposición mediática

Asimismo, Erick Elera cuestionó que, en muchos casos, solo se resalten los aspectos negativos de una figura pública, lo que lleva a que las personas emitan juicios sin la debida cautela.

"Siempre van a poner cosas que puedan ser negativas porque crea morbo, no solo en la televisión, sino también en las redes", señaló.

En ese sentido, se animó a revelar la respuesta que suele dar a quienes le expresan sobre su deseo de formar parte del mundo del entretenimiento.

"Siempre mi consejo a quienes me preguntan que quieren ser artistas, hay que tener una fortaleza porque hoy en día estamos expuestos a muchas cosas. El chongo de hoy en día es el chisme y la desacreditación, estamos esperando que uno pise el palito y caiga", afirmó.

Sin embargo, el popular 'Joel Gonzales' ofreció disculpas, en nombre de sus compañeros y de la producción de Al fondo hay sitio, a quienes pudieran haberse sentido decepcionados de su artista.

"Pedir disculpas a la gente si en algún momento no se puede cumplir con ustedes al momento de tomarse una foto o un video", indicó.

Paul Vega ofrece disculpas tras polémico video

Paul Vega rompió su silencio luego de que se viralizara el video en el que se le observa evitar interactuar con la joven. El actor de Al fondo hay sitio reconoció su error y ofreció disculpas públicas.

Según explicó, en ese momento se encontraba grabando escenas en Ancón y debía regresar rápidamente al set.

"Hubo una situación que mucha gente ha comentado, muy incómoda, quisiera explicar un poco... pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato, siempre estamos muy pendientes porque finalmente somos lo que somos gracias a ustedes", declaró a América Espectáculos.

"A veces las grabaciones son muy apuradas y yo en el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y como se lo merecía. Pido mil disculpas por esta torpeza que cometí contigo, debí quedarme ahí, darte un abrazo...", agregó.

Vega aclaró que no suele comportarse de esa manera con sus fanáticos y aceptó las críticas recibidas en redes sociales: "Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco, hay que asumir los errores".

Finalmente, el actor invitó a la joven y a su madre a visitar el set de grabación como una manera de resarcir la situación.

"La invitación está hecha... Para las dos, mil disculpas y espero verlas por acá y poder darnos un abrazo y pedirles disculpas personalmente", concluyó.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Erick Elera Paul Vega Al fondo hay sitio

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA