"Están haciendo leña del árbol caído": Erick Elera defiende a Paul Vega tras polémico video que se hizo viral

Erick Elera salió en defensa de su compañero de Al fondo hay sitio, Paul Vega, después de que circulara un video en el que se le observa evitar interactuar con una seguidora que le solicitaba una foto.

La imágenes muestran a Vega continuando su camino mientras una joven intenta abrazarlo. Las imágenes, compartidas en TikTok por la madre de la seguidora, provocaron críticas hacia el actor que interpreta a Koky Reyes en la serie.

Ante la viralización del hecho, el actor Erick Elera recurrió una transmisión en vivo en la misma red social para pronunciarse al respecto.

"Pueden haber pasado muchas cosas, pasó demasiado rápido. Están haciendo leña del árbol caído, yo me imagino que en algún momento Paul hablará del tema", expresó.

La opinión de Erick Elera sobre la exposición mediática

Asimismo, Erick Elera cuestionó que, en muchos casos, solo se resalten los aspectos negativos de una figura pública, lo que lleva a que las personas emitan juicios sin la debida cautela.

"Siempre van a poner cosas que puedan ser negativas porque crea morbo, no solo en la televisión, sino también en las redes", señaló.

En ese sentido, se animó a revelar la respuesta que suele dar a quienes le expresan sobre su deseo de formar parte del mundo del entretenimiento.

"Siempre mi consejo a quienes me preguntan que quieren ser artistas, hay que tener una fortaleza porque hoy en día estamos expuestos a muchas cosas. El chongo de hoy en día es el chisme y la desacreditación, estamos esperando que uno pise el palito y caiga", afirmó.

Sin embargo, el popular 'Joel Gonzales' ofreció disculpas, en nombre de sus compañeros y de la producción de Al fondo hay sitio, a quienes pudieran haberse sentido decepcionados de su artista.

"Pedir disculpas a la gente si en algún momento no se puede cumplir con ustedes al momento de tomarse una foto o un video", indicó.

Paul Vega ofrece disculpas tras polémico video

Paul Vega rompió su silencio luego de que se viralizara el video en el que se le observa evitar interactuar con la joven. El actor de Al fondo hay sitio reconoció su error y ofreció disculpas públicas.

Según explicó, en ese momento se encontraba grabando escenas en Ancón y debía regresar rápidamente al set.

"Hubo una situación que mucha gente ha comentado, muy incómoda, quisiera explicar un poco... pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato, siempre estamos muy pendientes porque finalmente somos lo que somos gracias a ustedes", declaró a América Espectáculos.

"A veces las grabaciones son muy apuradas y yo en el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y como se lo merecía. Pido mil disculpas por esta torpeza que cometí contigo, debí quedarme ahí, darte un abrazo...", agregó.

Vega aclaró que no suele comportarse de esa manera con sus fanáticos y aceptó las críticas recibidas en redes sociales: "Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco, hay que asumir los errores".

Finalmente, el actor invitó a la joven y a su madre a visitar el set de grabación como una manera de resarcir la situación.

"La invitación está hecha... Para las dos, mil disculpas y espero verlas por acá y poder darnos un abrazo y pedirles disculpas personalmente", concluyó.