Pedro Suárez-Vértiz sorprendió a todos sus seguidores al dedicarle un peculiar mensaje al alcalde de La Victoria George Forsyth, quien también se tomó un tiempo para agradecer al músico por sus palabras de aliento.

"Eres agradecido, George Forsyth. Eso dice mucho de ti. Cuídate de los políticos celosos, son peores que los fumones. Si antes eras nuestro Ken ─en referencia al novio de la muñeca Barbie─, pues ahora eres nuestro Kennedy. Abrazos", escribió Suárez-Vértiz en respuesta a un mensaje que le dedicó el actual alcalde de La Victoria.



El pasado 2 de febrero, Forsyth escribió una publicación en Instagram, donde sostuvo que ese fue uno de los días más felices de su vida por haber recibido elogios de Pedro Suárez-Vértiz, a quien considera su ídolo.

"¡Hoy (2 de febrero) es uno de los días más felices de mi vida! Jamás imaginé que mi ídolo me podría felicitar por el trabajo que venimos haciendo. Querido Pedro, desde el pequeño espacio que nos tocó en este mundo, seguiremos luchando por sacar adelante a nuestro Perú. Solo me queda agradecerte por todas las alegrías que nos has dado y nos sigues dando día a día.¡Te admiramos!", escribió el alcalde de La Victoria.

Como se recuerda, a inicios de Febrero, el recordado intérprete de éxitos como "La cama me da vueltas" y "Mi auto era una rana" felicitó a George Forsyth por las medidas de seguridas y la lucha contra la corrupción que ha instaurada en el distristo victoriano.

"George Forsyth, aunque la justicia quizás defienda a los fumones y choros antes que a ti, estamos contigo. Eres harina de otro costal, hermano. Felicitaciones por tu valentía y compromiso con los que sufren ¡Arriba George! ¡Arriba La Victoria!", escribió el músico en su cuenta de Facebook.