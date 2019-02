Pedro Suárez-Vértiz sorprendió a todos sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a George Forsyth, actual alcalde de La Victoria, quien se ha propuesto luchar contra la delincuencia y las mafias en el distrito.

"George Forsyth, aunque la justicia quizás defienda a los fumones y choros antes que a ti, estamos contigo. Eres harina de otro costal, hermano. Felicitaciones por tu valentía y compromiso con los que sufren ¡Arriba George! ¡Arriba La Victoria!", escribió el músico en su cuenta de Facebook.

Pedro Suárez-Vértiz le dedicó este mensaje al actual burgomaestre victoriano; luego de que recibiera amenazas de muerte, al igual que su esposa Vanessa Terkes, por su postura contra la corrupción y las mafias instauradas en La Victoria.

Asimismo, George Forsyth ha encabezado operativos en conjunto con la policía en el cerro San Cosme con la finalidad de frenar la delincuencia en aquella zona.

Por otro lado, el ex futbolista no descartó mudar la base de operaciones de la alcaldía al lado del cerro San Cosme.

¿QUÉ OPINA VANESSA TERKES?

Vanessa Terkes ha cambiado su libertad por su seguridad. La actriz ahora camina resguardada por guardaespaldas debido a las amenazas de muerte que sufrió después de que su esposo, el alcalde de La Victoria George Forsyth, asumiera en el cargo.

"Uno pierde su privacidad", admitió la artista a propósito de esta precaución. "Entiendo que deben estar [guardaespaldas], pero evidentemente no es bonito porque te quitan la privacidad que siempre has tenido. No puedes conversar cosas con libertad", explicó durante una conferencia por la presentación del documental "Mi rica Vicky: La historia de La Victoria".

Así como hay personas malintencionadas, también hay otras que buscan ayudarla. "La gente en la calle me pide que me cuide mucho", agrega para luego explicar que cuando va a El Porvenir, a Matute o a El Pino llama a su "batería" para que la acompañe y, de paso, la cuiden. "He tenido la suerte de conocer a mucha gente y ellos me acompañan", recalcó Vanessa Terkes.



La actriz, quien apoya en temas sociales de la municipalidad de La Victoria, sostuvo que no piensa dejar de hacer lo que desea por las amenazas.