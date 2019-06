Pedro Suárez Vértiz: “Creo sinceramente que voy a ser delincuente” | Fuente: Archivo

Pedro Suárez- Vértiz compartió un mensaje en Facebook en el que muestra su indignación por la inseguridad ciudadana, luego del asalto que sufrió una familia en la Línea Amarilla.

El pasado 20 de abril, unos delincuentes armados amenazaron y robaron una camioneta a una familia en el túnel de la Vía Expresa de Línea Amarilla. Las cámaras de seguridad grabaron el terrible episodio que vivieron las tres víctimas y el video circula por redes sociales.

Pese a las evidencias, la familia denuncia que no hay detenidos ni avances de investigación; motivo por el cual están evaluando tomar medidas legales contra la empresa Lamsac, concesionaria de la vía. Este hecho generó la indignación del cantante.





Pedro Suárez-Vértiz publicó un mensaje donde hace mención sobre la ausencia de policías y de la manera en que el sistema peruano actúa tras un robo. Incluso hizo un llamado a otros reconocidos cantantes peruanos “para no trabajar más”.

“Creo sinceramente que voy a ser delincuente. El sistema peruano me apoya. No hay policías y si los hay nunca me dispararán. Lo más piña que me podría pasar es que me arresten, pero mi santo patrón el Poder Judicial, me liberará por haber robado montos bajos. Gracias Perú. Voy a avisarle a Christian (Meier), Arturo (del Pomar), Patricio (Suárez- Vértiz), Gianmarco (Zignago) y todos para no trabajar más”, escribió.

El cantante de rock también compartió el video que muestra el momento preciso del robo a la familia que ese día regresaba del aeropuerto Jorge Chávez con dirección a La Molina.