Alondra García Miró es nominada a 'Influencer latino' en People's Choice Awards 2024

Así reaccionó Alondra García Miró al ser nominada a los People's Choice Awards 2024. | Fuente: @enowlatino

Alondra García Miró representará a Perú en los People's Choice Awards 2024. Por medio de sus redes sociales, la modelo anunció que está nominada en la categoría de Influencer Latino del Año.

El evento se llevará a cabo el próximo 18 de febrero, en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, en Estados Unidos; y la actriz se mostró feliz cuando le dieron la noticia. "Casi se me para el corazón, justo estaba en un viaje de trabajo y no lo podía creer. Es real que cada esfuerzo tiene su recompensa. Me siento superafortunada de representar a mi país. Así que los invito a votar por mí", dijo.

Asimismo, Alondra García Miró espera que "el premio tiene quedarse en casa", pero tiene que vencer a Kel Calderón (Chile), Laura Sánchez (Colombia), Luz Carreiro (México), Dani Valle (México), Sujun Kim (Corea-México), Surthany Hejeij (Venezuela-Libania) y Tefi Russo (Argentina).

Los premios People's Choice Awards son otorgados anualmente a lo más destacado en materia de cine, televisión, música y redes sociales donde se destacan a los influenciadores, quienes son seleccionados mediante la votación del público.

Perú ya había ganado un People's Choice Awards

En 2022, Flavia Laos fue elegida como Influencer Latino del Año en los People's Choice Awards de ese año. Por medio de sus redes sociales, se mostró agradecida con sus seguidores y la gente que la ayudó a conseguir el premio internacional en el que participaron otros conocidos personajes de Latinoamérica.

"¡No lo puedo creer! Me muero, voy a llorar... estoy súper contenta, no saben cuánto he luchado y he estado detrás de los fans para que voten. ¡Qué emoción!", dijo la modelo y la actriz tras imponerse en la categoría.

Gracias a su popularidad, Flavia Laos se impuso a otros siete influenciadores internacionales como la youtuber Celeste Pellegrini, el artista y motivador Emmanuel Senties; la actriz dominicana Hony Estrella; la tiktoker chilena Ignacia Antonia, el youtuber colombiano Javier Ramírez, el influencer venezolano Juan Pablo Dos Santos y el periodista argentino Lizardo Ponce.

Alondra García Miró y su faceta como actriz

Con la telenovela Te volveré a encontrar, Miró debutó como actriz en la televisión el 20 de abril de 2020. La joven empresaria debió pasar por dos casting, además de prepararse en talleres intensivos con Sergio Galliani y Norma Martínez. “El elenco es maravilloso y estuve rodeada de actores de los que he aprendido muchísimo. Absorbía todo el conocimiento como esponjita”, afirmó al diario Correo.

La faceta de Alondra García Miró como actriz despertó una gran expectativa entre sus seguidores. La protagonista se mostró abierta a recibir críticas hacia su trabajo. “Las utilizaré para seguir puliéndome si tengo la oportunidad de hacer otro personaje”, manifestó.