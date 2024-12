"Gracias a 'Pituca sin Lucas' pude terminar la casa de mi mamá": 'Chapasa' agradece el éxito de la novela familiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el final de Pituca sin Lucas, los personajes se han ganado el cariño del público y no solo los protagonistas, también los secundarios. Uno de ellos es 'Goyo', interpretado por Henry Peláez, más conocido como 'Chapasa'. Su papel era de un trabajador en el puesto de Manuel Gallardo (Jorge Aravena), conocido como ‘El Tiburón’. Es el alma del terminal pesquero, buscado por la gente por sus chistes, imitaciones y su ingenio. Sin embargo, a pesar de su buen humor, hay algo que le elude: el corazón de Conchita (Kukuli Morante).

Siendo su debut en televisión nacional, el actor se mostró sorprendido por el cariño del público, ya que no se esperaba la aceptación que ha tenido. "Fue un año muy revolucionario para mí. No esperaba que cada personaje de la novela tenga un protagonismo, eso me sorprendió y se refleja con la aceptación del público. A Goyito lo quieren. La novela une a las familias y que ellos sean los que te pidan las fotos, me parece sorprendente", dijo en el programa Así Somos, de RPP.

Para 'Chapasa', Pituca sin Lucas "cambió mi vida" y no solo por el cariño de la gente, sino que gracias a ese proyecto, pudo cumplir un sueño: terminar de construir la casa de su mamá. "Es como un sueño realizado. Ella está muy feliz, me dice que todas las madres se sienten orgullosas de los éxitos de sus hijos".

Asimismo, destacó la familiaridad que se formó en el set con todos los protagonistas. "Somos una familia porque grabábamos de lunes a sábado, nos veíamos todos los días, quizá no coincidíamos en las escenas, pero nos veíamos siempre. Almorzábamos, íbamos a jugar, estuvimos siete meses juntos".

Henry Peláez 'Chapasa' junto a Jorge Aravena y Luis Hans Ortega en las grabaciones de 'Pituca sin Lucas'.Fuente: @chapasa

¿Cómo fue el casting de 'Chapasa' para Pituca sin Lucas?

"Yo vengo del stand-up y mi tipo de humor es políticamente incorrecto. Siempre juego con que muchas personas me pueden bloquear por decir chistes fuertes, pero cuando Carla Quispe, jefa de casting, me invita a pasar la audición, estaba como que no creía que la gente me podía a aceptar por mis chistes fuertes, conversamos, me convenció, fui casi en pijama, casi desganado", recordó 'Chapasa', sobre sus inicios.

Formado desde 2008 en disciplinas como el clown, la improvisación teatral y la actuación, el actor ha participado en diversas puestas en escena teatrales, incluyendo A dónde van los globos, Es3 y De todo en un día, entre otras. Estudió un diplomado en clown en la Universidad El Bosque en Bogotá, Colombia, y desde el 2020 se ha destacado en el Stand Up con dos especiales: Aquí murió el Payaso y Hola, soy Chapasa.

Este currículum le sirvió a 'Chapasa' para ser considero en su primer papel en televisión y más por la química que tuvo con Tito Vega, quien hace de 'Enri' en Pituca sin Lucas y que conoce desde 2014 por el clown. "Lo gracioso es que era un casting en conjunto, los dos hiciemos el casting porque interactuábamos. Ahí sí quise jugar y empezamos a ensayar. Como venimos del clown, hicimos los roles y al final, pensé que no me iban a llamar porque estaba agendando mis presentaciones para el interior del país y me llamaron dos semanas después para decirme que me había quedado con el papel".

Si bien estudió Periodismo, en sus prácticas en 2001, conoció a la gente de Pataclaun donde estaba Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola, pero en 2007, cuando estaba trabajando como redactor de noticias para España, le dio una fuerte parálisis facial, entonces el doctor le recomendó que se relaje y que se dedique a algo que le distraiga. "Entonces fui a Pataclaun, había cursos libres, pensé en ir un mes, pero ahora hago clown desde el 2008, ya son 16 años".

