"Me ha roto el corazón": el desgarrador llanto de 'Don Bernardo' tras ser rechazado por 'Cocó' en 'Pituca sin Lucas'

La novela familiar Pituca sin Lucas sigue cautivando al público y más aún con los problemas que está enfrentando la familia Rizo Patrón luego de que José Antonio (Gustavo Mayer) recuperara la mansión en Casuarinas para Techi (Emilia Drago) y sus hijas. Si bien pensó que todas iban a dejar atrás el barrio, quien sufrió más fue Don Bernardo (Roberto Moll) quien no dudó ni un segundo en visitar a la señora Cocó (Martha Figueroa), pero al llegar a la casa, se llevó una gran decepción.

Como se recuerda, el abuelo de Margarita y la mamá de Techi estaban en coqueteos por lo que, cuando la doña regresó a su hogar de toda la vida, Bernardo pensó que no volvería a verla así que se animó a darle una sorpresa. Mientras la señora Cocó estaba en un brunch con sus amigas del club, él llegó con un ramo de flores y chocolates.

"Señora mía, necesitaba verla. No sabe la falta que me hace, su carita la extrañaba por el barrio. Disculpe que venga así sin avisar, pero es que usted no me contesta las llamadas ni los mensajes y parece que en este cerro no hay señal", mencionó el dueño de la panadería del barrio. Cocó, con la mirada desencajada, decidió hacerle un desplante frente a sus amistades y negó conocerlo.

"En realidad, lo conozco un poco. El señor vivía al lado de esa casita minúscula donde vivía arrinconada, él es el jardinero y le pedí que viniera a cortar el césped y así se ganaba una buena propina. Señor, cuando le pedí que trajera flores, le pedí semillas, no un ramo. Él es muy pintoresco", dijo. "Por qué no va con la empleada que le va a indicar qué hacer".

Ante la incómoda situación, Don Bernardo se retiró no sin antes pedirle que bote el detalle que le había llevado para sorprenderla. Al llegar a su casa, se puso a tomar pisco. "Siento como si tuviera un hueco en los pulmones que no me deja respirar", mencionó entre lágrimas. "Esa mujer me ha roto el corazón", le confesó a su nieta Margarita.

Roberto Moll bromeó sobre su papel en Pituca sin Lucas

Como parte de la promoción de la obra musical criolla Cariño malo, que irá desde el 7 al 24 de noviembre en el Teatro Municipal; el primer actor Roberto Moll visitó RPP para dar detalles de su papel en esta obra y también se refirió a su personaje en la novela familiar Pituca sin Lucas.

"Está muy bien escrita. Son libretos de Chile que tienen otro nivel de literatura, cada personaje está tan bien definido y creado, lleno de detalles, muy cuidado por directores chilenos que te exigen al máximo. Nosotros ya terminamos de grabar, pero el público lo podrá seguir viendo hasta fin de año", mencionó.

En Pituca sin Lucas, Roberto Moll se pone en la piel de 'Don Bernardo', una panadero en el barrio donde se desarrolla la novela. Sin embargo, bromeó sobre la profesión de su personaje: "Hago de panadero y el médico me prohibió los carbohidratos. Solo veo pasar los panes", dijo entre risas.

Asimismo, destacó la dupla que hace con la primera actriz Martha Figueroa quien, en la producción, es su interés amoroso: "Es una grata experiencia de compartir con ella que hace de ‘Madame Cocó’, ha hecho una creación extraordinaria y, gracias a ella, pude destacar yo con ‘Don Bernardo’. Desde los niños hasta los jóvenes, ha sido una experiencia maravillosa", sostuvo.

