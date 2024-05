Emilia Drago: "Mantengo el perfil bajo, mi mundo no tiene que ver con las 'pituquerías'"

Emilia Drago es la protagonista de Pituca sin Lucas y, como dijo en entrevista con RPP, está feliz de estar al frente de una novela familiar. Sin embargo, lejos de sus papeles de mujeres de alta alcurnia, confesó que en realidad su vida es sencilla y de bajo perfil.

"En la vida real me considero una persona tranquila, que nada tiene que ver con este mundo de ‘pituquerías’. Siempre he llevado un perfil bajo en mi vida. No siempre he interpretado estos papeles, pero lo que me gusta es que en los que hice hay una lado muy humano", comentó la actriz.

Por otro lado, Emilia Drago descartó sentirse encasillada en este tipo de papeles (recordemos que también fue 'pituca' en las tres primeras películas de Asu Mare): "Siento que no, por lo menos es mi percepción. He hecho muchas cosas en mi vida, y algunas veces personajes como el de ‘pituca’, pero nunca me han encasillado en la típica que habla... como la gente piensa", dijo a Infobae.

Asimismo, la actriz que interpreta a Techi de la Puente en Pituca sin Lucas confía en el éxito que tendrá la novela: "No sentimos que tenemos que pasar ninguna valla. Son historias muy diferentes (con Papá en apuros), y por supuesto con el mismo equipo y calidad detrás (...) Las mejores expectativas, y si tiene éxito, en buena hora", comentó.

Emilia Drago en las grabaciones de "Pituca sin Lucas".Fuente: IG: @emilia_drago

¿De qué trata Pituca sin Lucas?

Techi (Emilia Drago) es una mujer adinerada, casada y con tres hijas. El gran dilema de su vida comenzará cuando su esposo sufra problemas económicos y se fugue del país, dejándola sin ningún sustento económico. Ella se verá obligada a empezar de cero, mudándose con toda su familia a un distrito de clase media.

En su nuevo hogar tendrá como vecino a Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un hombre viudo con cuatro hijos que trabaja en el terminal pesquero. Aunque en un primer momento Techi y Manuel tendrán conflictos por sus diferentes formas de ser, una inesperada e irresistible atracción comenzará a surgir entre ellos.

¿Fue un reto para Emilia Drago protagonizar Pituca sin Lucas?

En conversación con RPP previo al estreno de Pituca sin Lucas, Emilia Drago contó que fue todo un reto estar en la novela debido a que las grabaciones son agotadoras por lo que tiene que repartirse entre su casa y la producción:

"Mis hijas están felices, van entendiendo de a pocos qué es grabar una novela, qué es una ficción. Ellas están felices. Están acostumbradas a este mundo mío de actriz, así como el del papá, pero primera vez que les ha tocado que la mamá grabe todo el día porque el ritmo de grabación de una novela es bastante agotador, pero siento que están felices porque yo estoy feliz. Ven el ejemplo que les estoy dando de trabajar en lo que me gusta y no descuidarme de ellas", acotó.

