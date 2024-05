'Pituca sin Lucas' vs 'Al fondo hay sitio': ¿qué programa lideró el rating el lunes 6 de mayo?

El lunes 6 de mayo hubo una nueva batalla por el rating en la televisión peruana. Pituca sin Lucas y Al fondo hay sitio se enfrentaron esta semana, pero uno de ellos fue el preferido del público en sus casas.

Con Emilia Drago y Jorge Aravena como protagonistas de la nueva novela familiar, Pituca sin Lucas obtuvo 10,6 en el ranking de las más vistas superando al final de Papá en apuros, que logró 10,4. No obstante, Al fondo hay sitio y Los otros Concha lideraron el rating con un 16.9.

Quien no pudo subir en puntos de rating fue el programa de Magaly Medina que, a pesar de haber mostrado imágenes de Mark Vito con dos jóvenes en situaciones comprometedoras, tuvo 6.8.

Techi (Emilia Drago), 'La Coco' (Martha Figueroa), María Gracia (Priscila Espinoza), María Belén (Francisca Aronsson) y María Piedad (Narelle Casabone) son los Rizo Patrón en "Pituca sin Lucas".

¿Qué pasó en el primer capítulo de Pituca sin Lucas?

En el primer episodio de Pituca sin Lucas, Techi y Manuel Gallardo, tras un primer encuentro poco amigable, están más enfrentados que nunca y no perderán la oportunidad de hacer notar sus diferencias.

Techi anhela el regreso de su esposo, Jose Antonio. Pero lo que parecía un deseo lejano se convierte en realidad cuando Jose Antonio, tras huir de las autoridades y dejarla en la ruina, se contacta por teléfono con Techi, desatando una tormenta de emociones por su abandono.

Mientras tanto, María Gracia se verá entre la espada y la pared cuando su novio, Felipe, descubre que le está ocultando algo sobre su lugar de residencia. ¿Revelará que su familia ha perdido todo su dinero? Pero no todas son malas noticias. Las jóvenes María Piedad y María Gracia encuentran una luz en medio de la oscuridad al conseguir vacantes en un nuevo colegio nacional. Aunque esta noticia no sea bien recibida por la abuela ‘Cocó’, Techi está decidida a sacar adelante a su familia y demostrar que el dinero no compra la felicidad.

¿Cómo fue el 'crossover' entre Al fondo hay sitio y Los otros Concha?

Las historias de Al fondo hay sitio y Los otros Concha se unieron para un capítulo imperdible, esto fue para hacerle frente a Pituca sin Lucas. En esta unión, el actor Paul Martin, quien le da vida a Emilio Concha; y Tula Rodríguez (Estela Vargas) aparecieron en escena.

Emilio llegó a las Nuevas Lomas y encontró a Charito, a quien no deja mirar. Como se recuerda, los dos trabajaron juntos en De vuelta al barrio como Pichón y Malena Ugarte, respectivamente.

Luego, busca la residencia de Esteban Roca, y Charito le pregunta si se conocen de antes, haciendo una clara referencia a De vuelta al barrio. Incluso, Emilio menciona: "Nos conocemos de un multiverso". Después, aparece Estela, quien muestra su disgusto al ver a su pareja coqueteando con Charito. Más tarde, Félix Panduro reconoce a Tula Rodríguez y comenta que se parece a la exesposa de Lucho de Yungay.

