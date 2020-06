Leslie Shaw lanzará su nuevo EP "Yo soy Leslie Shaw" que compone 5 canciones. | Fuente: Composición

Rebeca Escribens se emocionó al conocer que Leslie Shaw está a punto de lanzar su nuevo EP al que tituló “Yo soy Leslie Shaw” y entre las canciones más esperadas que tendrá esta discografía, está “Estoy soltera”, tema que tendrá la peruana con Thalía y Farina.

“Aplaudo a Leslie Shaw porque está logran sus objetivos. Allí está dando duro. Dios mío que suelte el video quiero verla”, sostuvo la conductora de ‘América espectáculos’.

También se animó a hablar sobre la portada de la canción en la cual Leslie Shaw deja mucho a la imaginación con el traje que tiene puesto, pero para Escribens, eso no es de suma importancia porque su talento vale más:

“He visto una foto un poquito sugestiva, sugestiva no, recontra notorio y evidente pero como a ella nunca le ha importado nada, cosa que a mí me encanta, va a brillar más que nunca. No importa cómo este vestida, es una mujer talentosa. Seguro saldrán críticas, ya tú sabes”, aseguró.

Cabe resaltar que “Yo soy Leslie Shaw” se lanzará este 19 de junio por medio de todas las plataformas digitales.

CARRERA MUSICAL EN MIAMI

Recientemente, la intérprete de “Faldita” se refirió al crecimiento profesionalmente que ha tenido en Miami. Ella indicó que decidió dejar su vida en el Perú porque en EE.UU. podía abrir nuevas puertas. "En el Perú me iba bien, mi música sonaba en las radios, pero para crecer tenía que venir a Miami. En unas semanas lanzaré mi disco y empezaré a realizar la promoción”, aseguró.

Por otro lado, puede que sume nuevas colaboraciones con artistas extranjeros. Su nombre ha llamado la atención dell cantante colombiano Yera quien no descarta trabajar con Leslie Shaw. Aunque no se conocen, los fans del género urbano ya han pedido una colaboración entre ambos. "De Leslie he escuchado muchísimo. Me ha escrito el público peruano [diciendo] que espera una canción con ella", contó a RPP Noticias.